78-jähriger Radfahrer wird von Auto erfasst und muss ins Krankenhaus

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Holzheim bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei befuhr eine 43-jährige Frau gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto die Ulmer Straße in Neuhausen in westliche Richtung und bog im weiteren Verlauf nach links in die Ortsstraße ab. Hier kam der Frau ein 78-Jähriger auf seinem Fahrrad entgegen, welchen sie nach Angaben der Polizei beim Abbiegen übersah.

Bei dem Zusammenstoß in Neuhausen wird der Radfahrer leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden an Auto und Fahrrad beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. (AZ)