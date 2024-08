79 neue Wohnungen in Ulm: Jury-Entscheidung gefallen

Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) bebaut ein Grundstück am Mähringer Weg in Ulm. In den nächsten Jahren sollen so 79 Wohnungen entstehen. Jetzt wurde eine Juryentscheidung im Gutachterverfahren getroffen.

Das Grundstück, auf dem sich früher Kleingärten befanden, war bereits seit längerer Zeit für den Wohnungsbau vorgesehen. Von den 79 Wohnungen sollen 40 Prozent als geförderte Wohnungen mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gebaut werden. Um eine ausgewogene Sozialstruktur sicherzustellen, werden die anderen Wohnungen dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung gestellt – die Wohnungen werden durch die UWS ausschließlich vermietet.

Am Gutachterverfahren nahmen Architekturbüros aus Ulm, Stuttgart, Kirchheim/Teck und Augsburg teil. Die Hanglage vor Ort ist eine Herausforderung, die bereits im Entwurf zu berücksichtigen ist. Nach intensiven Diskussionen gelangte die Jury, der auch Baubürgermeister Tim von Winning angehört, zu einem einstimmigen Ergebnis: Der Entwurf des Architekturbüros Bankwitz Planungsgesellschaft aus Kirchheim unter Teck konnte demnach die Anforderungen am besten erfüllen und gewann das Verfahren.