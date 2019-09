vor 18 Min.

800 neue Wasserzähler für Holzheim

Eine Firma aus Friedrichshafen bekommt den Zuschlag. Der Gemeinderat wirft noch eine Frage auf

Von Willi Baur

Mit dem in diesem Jahr fälligen Austausch der Wasserzähler in Holzheim soll erneut ein Dienstleister beauftragt werden. Ein Unternehmen aus Friedrichshafen hatte diese Leistung bezogen auf die rund 800 Zähler im Gemeindegebiet mit etwa 21000 Euro angeboten und soll jetzt den Austausch abwickeln, ein Benachrichtigungsschreiben an die Besitzer sowie eine umfangreiche Dokumentation inklusive. So hat es der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Zähler selbst sollen indes über den Wasserzweckverband Rauher-Berg-Gruppe zum Stückpreis von 20 Euro bezogen werden. „Das ist aufgrund der Mengenabnahme die günstigste Lösung“, sagte Bürgermeisterin Ursula Brauchle. Bei dieser Gelegenheit erinnerte sie an die frühere Handhabung: „Da hat es der Klärwärter gemeinsam mit dem Bauhof gemacht.“ Allerdings sei dies stets „eine mühsame Arbeit“ gewesen. Wirtschaftlicher sei die Vergabe an einen Dienstleister, wie es der Markt Pfaffenhofen schon lange handhabe. Die Gesamtkosten in Höhe von ungefähr 37000 Euro werden Brauchle zufolge über die Wassergebühren an die Verbraucher weitergegeben, bezogen auf den Nutzungszeitraum jedoch verteilt auf sechs Jahre.

„So weit, so gut“, befand Dritter Bürgermeister Michael Kling (CSU/Dorfgemeinschaft), „aber was passiert mit den ausgewechselten Zählern?“ Die würden zerlegt und wieder aufbereitet, sagte Bauamtsleiter Alexander Gehr, „im Schrott landen sie vermutlich nicht“. Kling aber war damit nicht zufrieden: „Die Gehäuse sind aus Messing und beim aktuellen Kilo-Preis ist das eine schöne Einnahme für das Unternehmen. Ist dieser Erlös im Angebot berücksichtigt?“, hakte er nach und sprach von rund 2000 Euro. Definitiv beantwortet wurde die Frage an diesem Abend nicht. Die Bürgermeisterin sagte dazu: „Ich denke schon, dass dies vom Bieter berücksichtigt worden ist.“

