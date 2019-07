vor 3 Min.

82-Jährige stirbt beim Schwimmen im Illerkanal

Eine 82-jährige Neu-Ulmerin wollte den heißen Temperaturen offenbar durch ein Bad in der Iller entfliehen - und ertrank unweit eines Wasserkraftwerks.

Immer wieder unterschätzen Badende im Sommer die Gefahr, die trotz heißer Temperaturen von Flüssen, Bächen und Seen ausgeht. Am Illerkanal in Neu-Ulm konnte eine 82-jährige Frau am Freitag nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

Die ältere Dame hatte ihren Angehörigen laut Polizeiangaben am frühen Nachmittag telefonisch mitgeteilt, noch im Illerkanal schwimmen gehen zu wollen. Nachdem sich die Frau bis zum Abend nicht mehr gemeldet hatte, informierte die Familie die Polizei.

Frau unterschätzt wohl Strömung und stirbt

Nach kurzer Suche fanden die Einsatzkräfte die leblose Frau in einem Rechenauffangbecken des Wasserkraftwerks. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Schwimmerin nahe einer Schrebergartenanlage ins Wasser gestiegen war, um mit der Strömung zu schwimmen. Allerdings hatte sie den Sog der Iller wohl unterschätzt und die Kontrolle verloren. Der Auffundort der Leiche liegt mehrere hundert Meter weit entfernt von der Einstiegsstelle. (AZ)

