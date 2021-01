vor 48 Min.

82-Jähriger wird von Auto erfasst - Kopf schlägt auf Windschutzscheibe auf

In Unterelchingen ist am Dienstag ein Unfall passiert.

Bei einem Unfall in Unterelchingen wird ein Mann schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte dessen Vorrang beim Abbiegen missachtet.

Ein 82-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstag in Elchingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zu Fuß unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Demnach bog ein 67-Jähriger Pkw-Fahrer gegen 17.50 Uhr von der Hauptstraße auf die „Alte Autobahn“, der Zufahrt zur A8, ab und missachtete im Einmündungsbereich den Vorrang des 82-jährigen Fußgängers. Dieser überquerte gerade die Fahrbahn auf dem dortigen Geh- und Radweg.

Der Fußgänger schlug beim Aufprall vermutlich mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf und blieb im Anschluss auf der Fahrbahn liegen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Ulmer Klinik gebracht.

Am Pkw entstand an der Frontscheibe ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

