09.02.2021

84-Jähriger baut beim Abbiegen in Senden einen Unfall

Ein 84-jähriger Mann biegt in Senden links ab - übersieht dabei jedoch ein Auto, das Vorfahrt hatte.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Senden: Wie die Polizei mitteilt, war ein 84-jähriger Mann am Montag gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto in Senden unterwegs. Er wollte von der Straße Am Schlossblick nach links in die Ulmer Straße einbiegen.

Mann biegt in Senden ab und übersieht anderes Auto

Nachdem ein von rechts kommendes Fahrzeug anhielt, um ihm das Abbiegen zu ermöglichen, fuhr der Mann los. Dabei übersah er jedoch ein von links kommende Auto, das die Vorfahrt hatte. Darin saß eine 56-jährige Frau.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2500 Euro entstand. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand. (AZ)

