29.08.2018

875-Jahr-Feier: Eine eigene Hymne für Nersingen

Die Festtage zur 875-Jahr-Feier Nersingens starten einen Tag früher. Von der Partnergemeinde gibt es ein Geschenk – und für den Rathausplatz eine neue Linde.

Von Ariane Attrodt

Obwohl Nersingen ihre 875-Jahr-Feier in großen Stil aufziehen will, auf eine dicke Festschrift hat die Gemeinde verzichtet – „ganz bewusst“, wie Beate Müller von der Gemeindeverwaltung erklärt. Schließlich gab es in diesem Jahr schon zu den Jubiläen von FC Straß und Sportverein Nersingen eine solche Schrift. „Stattdessen haben wir uns für einen smarten, kleinen Flyer entschieden“, sagt Müller bei der als Koordinatorin der Festtage alle Fäden zusammenlaufen. Seit Mai 2017 feilt ein Ausschuss am Programm. Auch die Schulen und viele Vereine beteiligen sich, darüber freut sich Müller besonders.

Ein Überblick über das Festprogramm.

Donnerstag, 27. September: Eigentlich sollten die Feierlichkeiten an diesem Tag noch gar nicht starten – doch dann kam Bürgermeister Erich Winkler mit einer, wie er selbst sagte, „verrückten Idee“ um die Ecke: Wie berichtet, wollte er alte morsche Dorflinde auf dem Rathausplatz ersetzen – und zwar durch die Linde bei der Feuerwehr in Unterfahlheim. Die sei dort sowieso im Weg. Nachdem das geprüft wurde, stellte sich jedoch heraus: Die Idee kann – schon allein aus logistischen Gründen – nicht in die Tat umgesetzt werden, erklärt Müller. Am Rathausplatz ändert aber sich auf jeden Fall etwas. Der alte Baum beim Rathaus wurde am Mittwoch bereits gefällt, ab Donnerstag starten die weiteren Arbeiten um für den Nachfolger den gewohnten Platz neu herzurichten – unter anderem mit einem Pflanztrog. Im kommenden Jahr sollen drumherum auch Bänke aufgestellt werden. Die neue Linde pflanzt Winkler zusammen mit dem Gartenbauverein Fahlheim- Straß dann am 27. September ab 17 Uhr bei der Eröffnung der Feierlichkeiten mit Abendserenade. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Der Gesangverein Nersingen, der Gospelchor Gospel & more, die Böllerschützen aus Straß und Oberfahlheim und die Nersinger Büttelzunft steuern zur Unterhaltung bei. Zudem wird an diesem Nachmittag zum ersten Mal das „Nersinger Lied“ aufgeführt, den Text hat Herbert Schneider, Dirigent des Gesangvereins Nersingen, auf eine vorhandene Lied-Melodie gedichtet. Danach gibt es einen Sektempfang im Foyer der Gemeindehalle.

Beim Festabend spricht Ulms früherer OB Ivo Gönner

Freitag, 28. September: Beim Festabend am Freitag in der Gemeindehalle können dagegen nur geladene Gäste teilnehmen. Und schon mit denen befinde man sich mit knapp 380 Teilnehmern „an der Kapazitätsgrenze“, so Müller. Derzeit bastelt sie an der passenden Sitzordnung. Die Bürger einzuladen sei deshalb leider nicht möglich. Die Festrede hält an diesem Abend Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner. Auch Historiker Daniel Drascek von der Universität Regensburg, der 1994 ein Buch über 850 Jahre Nersingen veröffentlicht hat, kommt zu Wort. Ebenso am Mikrofon: Landrat Thorsten Freudenberg, Karl Lessiak, Bürgermeister der Patengemeinde „Ebene Reichenau“, und natürlich Bürgermeister Winkler. Auch an diesem Tag erklingt ein extra für das Jubiläum erarbeitetes Musikstück: Der Schulchor der Anton-Miller-Schule Straß hat mit Manfred Haber von der Musikschule der Gemeinde eine „Nersinger Hymne“ einstudiert.

Samstag, 29. September: Am Samstagabend wird in der Gemeindehalle ausgelassen gefeiert: Beim großen Tanzabend tritt die Band „The Cash“ in der Gemeindehalle auf. Zudem tritt die Schlagersängerin Melanie Payer aus Kärnten auf – „als eine Art Geburtstagsgeschenk von der Ebene Reichenau an uns“, sagt Müller. In der Partnergemeinde sei Payer nämlich im vergangenen Jahr aufgetreten – und alle waren begeistert. Um die Bewirtung beim Tanzabend kümmert sich der Personalrat der Gemeindeverwaltung. „Da sind wir alle mit dabei“, betont Müller. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Sonntag: 30. September: In der Nacht zum Sonntag haben die Helfer sicherlich alle Hände voll zu tun, die Gemeindehalle für den Regionalmarkt und das Festprogramm herzurichten – Umbau, Aufbau und Putzarbeiten stehen an. „Die Schlafenszeit wird gegen Null tendieren“, prophezeit Müller und lacht. Vor dem Regionalmarkt soll es einen Festumzug der Vereine und Fahnenabordnungen sowie einen ökumenischen Gottesdienst geben – bei gutem Wetter im Freien, ansonsten in der Turnhalle der Grundschule Nersingen. Außerdem findet ein Frühschoppen statt, und die Partnerkapelle aus Reichenau spielt. Um 12 Uhr wird der Regionalmarkt rund um den Rathausplatz offiziell eröffnet. Ab 13 Uhr gibt es viele Aktionen der drei Nersinger Schulen im Innen und Außenbereich der Grundschule Nersingen. Für Kinder dreht ein Bähnle seine Runden durch Nersingen.

Für den Tanzabend am Samstag, 29. September, gibt es noch einige wenige Restkarten im Vorverkauf – im Rathaus Nersingen in der Gemeindekasse. Zudem kann man sie per Mail bei beate.mueller@nersingen.de bestellen, die Karten werden nach Zahlungseingang verschickt. An der Abendkasse wird es nur noch wenige Tickets geben.

