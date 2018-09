vor 58 Min.

875-Jahr-Feier: Großes Programm zum großen Jubiläum

Nersinger Bürger feiern mit Festumzug, Tanzabend und vielen Aktionen beim Regionalmarkt.

Von Iris Goefsky

Am vierten und somit letzten Tag der Nersinger Festtage zur 875-Jahr-Feier lockte der Regionalmarkt zahlreiche Besucher aus allen Ortsteilen der Gemeinde und aus umliegenden Orten auf den Nersinger Rathausplatz – mit großem Programm und sonnigem Wetter. Und bereits einen Abend zuvor herrschte in der Gemeinde fröhliche Partystimmung.

Die Feierlichkeiten am Sonntag begannen mit Festumzug und Gottesdienst sowie anschließendem Frühschoppen statt, ab 12 Uhr ließen sich die Besucher allerlei regionale Köstlichkeiten schmecken – und die gute Laune der Nersinger war nicht zu übersehen. Eine Besucherin aus Nersingen ließ sich die Kürbissuppe schmecken und meinte: „Wir kommen jedes Jahr hierher und ich esse immer diese leckere Suppe. In diesem Jahr rundet das Jubiläum das Ganze noch etwas ab. Es ist schon eine tolle Sache.“ Auch ein Ehepaar aus Straß zeigte sich begeistert von dem Fest und sagte: „Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Uns gefällt es hier sehr gut und wir sind sehr zufrieden.“

Einige Bürger stellten auf dem Regionalmarkt ihre Kunsthandwerke aus – und auch da herrschte großes Gedränge. Es gab unter anderem Tonkugeln von Kathrin Simonazzi. Sie war schon öfter auf dem Markt dabei, und auch dieses Mal zogen ihre Produkte viele Interessierte an den Stand. Die Jugendabteilung des Fischereivereins zeigte ihre selbst gebastelten Aquarien, Armbänder und Salze.

Minnegesang, ein Lied nur für Nersingen und ein Kinderbähnle

Das musikalische Programm erntete ebenfalls viel Aufmerksamkeit: Die Musiker aus der Partnergemeinde „Ebene Reichenau“ spielte bereits am Vormittag, am Mittag zog die Kapelle durch den Markt, blieben immer wieder an einigen Tischen stehen. Das Pfuhler Singvolk unterhielt die Besucher mit ihrem Minnegesang und erntete ebenfalls viel Beifall.

Bürgermeister Erich Winkler lobte bei seiner Eröffnungsrede den großen Zusammenhalt in der Großgemeinde: „Wir feiern ja nicht nur 875 Jahre Nersingen, sondern auch den 40. Geburtstag der Eingemeindungen.“ Eben jener große Zusammenhalt zeigte sich schon am Morgen beim Festumzug, an dem viele Vereine teilnahmen, und bei der musikalischen Aufführung aller Schulen, die gemeinsam das Stück „Ein Lied für Nersingen“ vorführten. Auch alle Feuerwehren der Gemeinde zeigten sich aktiv. Für die kleinen Marktbesucher gab es neben dem Kinderbähnle ein großes Unterhaltungsprogramm mit Märchenerzählern und Kinderschminken.

Die über 20 Aussteller zeigten sich alle zufrieden über die enorme Resonanz und den großen Andrang. Eine ältere Dame aus Leibi sagte überzeugend: „Den Markt gibt es jetzt seit 15 Jahren und ich denke, dass der von Jahr zu Jahr noch besser wird. Ich finde ihn auf jeden Fall eine große Bereicherung für ganz Nersingen.“

Einen Abend zuvor, am Samstag, ging es in der Gemeindehalle hoch her: Die Band „The Cash“ sorgte dafür, dass die Besucher in der Gemeindehalle in Tanzlaune kamen. Um die nötige Bewirtung kümmerte sich derweil der Personalrat der Gemeindeverwaltung.

