Der Erfinder des Ulmer Stapelgeschirrs wird 90

Das Stapelgeschirr TC 100 wurde 1959 von Nick Roericht im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm entworfen. Nun wird der Designer 90 Jahre alt.

Das HfG-Gelände hat den Designer Nick Roericht nie wirklich losgelassen: Zusammen mit seiner Frau, der Psychologin Gisela Kasten, lebt Roericht in einem der ehemaligen Dozentenhäuser am Oberen Kuhberg. Am 15. November feiert Hans Albrecht Nick Roericht, der das berühmte Stapelgeschirr TC 100 entwickelte und nachhaltigen Einfluss auf nachfolgende Designergenerationen hatte, seinen 90. Geburtstag.

Hans (Nick) Roericht Foto: Roland Mayer

An der HfG in Ulm mit Otl Aicher studiert

Sich nicht festlegen zu lassen, war wohl zeitlebens ein zentraler Wesenszug von Nick Roericht, der von 1955 bis 1959 selbst an der HfG in Ulm – unter anderem bei Otl Aicher – studierte.

Das bei Rosenthal produzierte zeitlose HoGaKa-Stapelgeschirr, das legendär wurde, war seine Diplomarbeit an der HfG. Das Original des Stapelgeschirrs, das vor allem für den Einsatz in der Großgastronomie konzipiert wurde, steht in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Das System der variabel einsetzbaren Baukastenteile verwendete Nick Roericht auch bei Gestaltung der Außenanlagen der Olympischen Spiele 1972 in München, mit der er betraut war. Dann ging der gebürtige Schönkircher an die Hochschule für Künste Berlin, hatte aber in Ulm weiter sein seit 1967 bestehendes Produktentwicklungsbüro.

Das HfG-Archiv veranstaltet am Abend des runden Geburtstages um 19 Uhr einen Zoom-Vortrag mit Viktoria Lea Heinrich, die über Nick Roericht promoviert, und die eine Einführung in die bislang weitgehend unerforschte Arbeit des Designers geben wird.