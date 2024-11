Vermisstenfall mit glücklichem Ausgang: Polizei suchte nach 91-jähriger Frau

Am Montagnachmittag wurde in einem Neu-Ulmer Seniorenheim eine 91-jährige Frau vermisst. Sie verließ zuvor mit ihrem Rollator das Heim und entfernte sich in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Aufgrund des körperlichen Zustandes der 91-Jährigen leitete die Polizei umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Durch einen aufmerksamen Bürger konnte die 91-jährige Frau in Ulm aufgefunden und unversehrt an das Pflegepersonal übergeben werden. (AZ)