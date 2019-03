11:41 Uhr

93-Jähriger Frau mit Rollator wird Handtasche gestohlen

Einem vermeintlich hilfsbereiten Mann fiel am Dienstag in Ulm eine 93-Jährige zum Opfer.

Unbekannter Mann stiehlt einer 93-Jähriger die Handtasche: Einem vermeintlich hilfsbereiten Mann fiel am Dienstag in Ulm eine 93-Jährige zum Opfer. Die Frau war gegen 12.20 Uhr mit dem Bus unterwegs. Beim Aussteigen in der Thalfinger Straße half ihr der Unbekannte ihren Rollator aus dem Bus zu tragen. Hierbei stahl er die Handtasche, die an einem Griff des Rollators hängte. Danach ging er in Richtung Friedrichsau weiter. In der Tasche waren die Geldbörse und andere persönliche Gegenstände. Wenige Stunden später fand ein Zeuge die Tasche in der Wielandstraße. Sie wurde der Seniorin übergeben. Das Geld und die Bankkarte fehlten. (az)

Themen Folgen