06:00 Uhr

A8: Bagger brechen Autobahn-Brücke ab

Ein neues Bauwerk soll die A8 über die Bahngleise von Ulm nach Stuttgart führen. Die Baustelle stellt eine logistische Meisterleistung dar.

Von Thomas Heckmann

Eine logistische Meisterleistung haben Bauarbeiter am Wochenende nahe dem Ulmer Containerbahnhof vollbracht. Von Freitagnacht an haben sie rund um die Uhr die alte Autobahnbrücke über die Bahnstrecke Ulm-Stuttgart angebrochen. Die Zeit drängt, denn ab Montagfrüh müssen wieder ICE-Züge auf der Strecke verkehren.

Bereits vor zwei Jahren mussten die Planer des Regierungspräsidium Tübingen die Sperrung der Bahnlinie Ulm-Stuttgart mit der Deutschen Bahn abstimmen. Die Auswirkungen für die Bahnreisenden waren immens. Um die Autobahnbrücke abbrechen zu können, musste die wichtige europäische Ost-West-Verbindung für rund 50 Stunden unterbrochen werden. Fernzüge zwischen Stuttgart und Augsburg nahmen einen Umweg über Aalen und Donauwörth. Reisende zwischen Stuttgart und Ulm hatten es fast noch schwerer. Einzelne Züge verkehren bis Geislingen, dort war der Umstieg in den Nahverkehrszug Pflicht. In Beimerstetten war die Bahnfahrt dann schon wieder Ende, ab dort ging es mit dem Pendelbus weiter nach Ulm. Ein direkter Pendelbus Geislingen-Ulm konnte nicht eingerichtet werden, da die Bundesstraße zwischen Geislingen und Ulm am Wochenende auch Umleitungsstrecke für die am Albaufstieg gesperrte Autobahn 8 war.

Ulm: Große Baustelle auf der Autobahn A8

Nachdem die Bahnlinie gegen null Uhr am Samstag gesperrt war, mussten zuerst die 15000 Volt der Fahrleistung abgeschaltet und die Fahrleitungen an den Masten ausgehängt werden. Die Leitungen konnten in Schutzrohren neben den Gleisen konnten liegen bleiben, während die Bahngleise selbst und der Schotter mit Folien und Holzplatten abgedeckt wurden. Viele Lastwagenladungen Schotter wurden zu einer fast einen Meter dicken Schutzschicht aufgeschüttet, bevor die Abbruchbagger starten konnten. Vier Bagger mit Abbruchmeißeln arbeiteten gleichzeitig, um die Autobahnbrücke zu zerkleinern. Ein fünfter Bagger sortierte den Schutz auseinander. Zwei weitere Bagger standen als Reserve bereit, falls einer der Bagger ausfällt. Der enge Zeitplan lies keine andere Wahl für diese Vorsichtsmaßnahme.

Die Autobahnbrücke zwischen den Ausfahrten Ulm-West und Ulm-Ost an der A8 stammt noch aus dem Jahr 1934 und hat bis zum Jahresanfang Autos und Lastwagen über die Bahnlinie geführt. Für den Ausbau der Autobahn auf drei Fahrstreifen und für die Doppelausfahrt Ulm-West/Ulm-Nord muss die neue Brücke deutlich breiter ausfallen als die bisherigen zwei Spuren pro Richtung. Außerdem wird das neue Bauwerk acht Meter länger, damit der Ulmer Containerbahnhof auch ein Gleis Richtung Süden bekommen kann. Bisher müssen alle Containerzüge erst zurück nach Beimerstetten fahren, bevor sie den Weg in Richtung Ulm und Augsburg antreten können.

Bahnstrecke Ulm-Stuttgart vorübergehend gesperrt

Ab Sonntagabend sollte der Schotter wieder von den Bahngleisen abgeräumt und die Holzplatten und Schutzplanen wieder entfernt werden. Bei Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob die Arbeiten nach Plan beendet werden konnten. Nach dem Zurückhängen der Fahrleitung bekommt die Bahn ihren Strecke sauber und unbeschädigt zurück.

Der Verkehr auf der Autobahn läuft während der gesamten Bauzeit ungestört über eine Behelfsbrücke direkt nördlich der alten Autobahnbrücke, die bereits zum Jahreswechsel eingebaut worden ist.