vor 36 Min.

A8: Lastwagen donnert auf Lastwagen

Ein Lastwagen mit Farbeimern und Lacken wird von einem anderen Lkw gerammt

Ein kleiner Auffahrunfall auf der A8 hat zu einer weiteren Koöllision geführt. Zwischen dem Kreuz Elchingen und der Anschlussstelle Leipheim waren am heutigen Donnerstag in Fahrtrichtung München in Höhe des des Nussersees zwei Autos zusammengestoßen. In der Folge kam es zu einem Rückstau. Etwa 500 Meter hinter der Unfallstelle erkannte ein Sattelzug-Fahrer den vor ihm bremsenden Lastwagen zu spät und fuhr auf. Im Auflieger des vorderen Lkw wurden Farbeimer und Lacke transportiert. Davon gingen einige zu Bruch, sodass auf beiden Seiten des Aufliegers Farbe auf die Autobahn lief. Neben mehreren Rettungwagen, einem Notarztfahrzeug und der Feuerwehr Langenau, war der Rettungshubschrauber Ulm an der Unfallstelle. (obes)

