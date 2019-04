vor 16 Min.

Ab Montag drohen Staus rund ums Donautal

Die B311 aus Richtung Erbach vor Beginn der Arbeiten. Wer nach Ulm gelangen will, muss hier in der nächsten Woche rechts abbiegen.

Baustellen Die B311 ist seit Freitagabend bis Montagmorgen, 6. Mai, gesperrt. Die Umleitung hat Tücken. Ein Überblick für Pendler.

Von Thomas Heckmann

Deutsche Bahn und Stadt Ulm haben alles versucht, um die Folgen so gering wie möglich zu halten. Aber die Vollsperrung der B311, die am Freitagabend begonnen hat, kann in und um das Donautal große Staus verursachen. Aufpassen muss in der kommenden Woche nicht nur, wer in Ulm arbeitet. An den Gymnasien und Realschulen beginnen die Abschlussprüfungen. Schüler, die aus Richtung Erbach kommen, sollten sicherheitshalber deutlich mehr Zeit einplanen.

Wegen der Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen musste die Brücke der Benzstraße zwischen der B311 und dem Industriegebiet Donautal durch ein höher gelegtes Bauwerk ersetzt werden. Nun passen die neuen Oberleitungen zwar darunter hindurch, aber die Bundesstraße ist im Bereich der Kreuzung fast einen halben Meter zu niedrig. Seit Freitagabend, 20 Uhr, ist die B 311 voll gesperrt und wird im Dreischichtbetrieb umgebaut. Eine neue Rampe zwischen Straße und Brücke muss her. Bis zum Montagmorgen, 6. Mai, ist hier kein Durchkommen.

Umleitungen in Ulm: Baustelle auf der Bundesstraße

Die Umleitung führt von Erbach kommend durchs Industriegebiet: Von der B311 geht es über Graf-Arco-Straße, Dieselstraße, Daimlerstraße und Kuhbergring wieder auf die Bundesstraße. In der Gegenrichtung ist die Umleitung durch dieselben Straßen ausgeschildert. Wer aus Richtung Erbach kommt und die Beschilderung ignoriert, landet in einer Sackgasse. Absperrungen gibt es nicht, damit die Zufahrt zur Firma Oscorno frei bleibt.

Gerhard Fraidel, Abteilungsleiter Verkehrsinfrastruktur bei der Stadt Ulm, kennt die Tücken, die sich nicht abstellen lassen. An der Kreuzung Graf-Arco-Straße/Nicolaus-Otto-Straße muss das Linksabbiegen verboten werden, da dort sonst lange Staus entstehen würde. Auch darf man deswegen auf der Nicolaus-Otto-Straße die Graf-Arco-Straße nicht überqueren. An der Abzweigung von der Graf-Arco-Straße in die Dieselstraße hat die Stadt die Vorfahrtsregelung übergangsweise verändert, damit der Verkehr flüssiger läuft. Warnleuchten aus Richtung Wieland sollen auf die neue Gefahrenstelle aufmerksam machen.

Im Gewerbegebiet Donautal drohen Staus

Am Schwierigsten wird es an der Ampel-Kreuzung der Daimlerstraße mit der Wiblinger Allee/Kuhbergring. Die Ampelschaltung wird verändert, um mehr Fahrzeuge auf der Umleitungsstrecke durchzulassen. Darum kümmern sich ab Montagmorgen die Ampelfachleute der Stadt Ulm, die manuell das Optimum herausholen wollen. Gerhard Fraidel ist sich sicher, dass es trotz allem zu größeren Staus kommt. Davon dürften auch Linienbusse betroffen sein. Fraidel bittet Schüler daher, rechtzeitig aufzubrechen.

Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Die Vollsperrung der Laupheimer Straße durch den Gögglinger Wald wird statt Mitte Mai schon an diesem Wochenende aufgehoben. Damit steht eine zusätzliche Ausweichroute zur Verfügung. Ein anderer Weg führt über Eggingen und Harthausen in Richtung Söflingen und B28. Die Route über die B30 bietet sich dagegen nicht zu jeder Tageszeit an, dort saniert das Staatliche Bauamt Brücken zwei Brücken vor dem Dreieck Neu-Ulm.

An der Einsinger Straße ist eine vorübergehende Einfahrt durch die Ensostraße ins Donautal offen. So lässt sich Magirus einfach erreichen und über die Ernst-Abbe-Straße und die Hans-Lorenser-Straße kommen Autofahrer in Richtung B30 und Wiblingen.