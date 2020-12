18:00 Uhr

Ab Samstag gelten auch in Ulm ganztägige Ausgangsbeschränkungen

In ganz Baden-Württemberg gelten ab Samstag Ausgangsbeschränkungen, somit auch in Ulm. Für die Stadt kommen weitere verschärfte Regeln hinzu.

Wegen eines außergewöhnlich starken Infektionsgeschehens und der Hotspot-Strategie des Landes hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis für den Stadtkreis Ulm am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der eine maximale Reduzierung der Kontakte erreicht werden soll. Die Regelungen treten ab Samstag, 12. Dezember, um 6 Uhr in Kraft. Da die Landesregierung am Freitag teilweise weitergehende Maßnahmen beschlossen hat, gehen diese als höherrangiges Recht vor.

"Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen schnell und radikal runterdrücken", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. "Von einer derzeitigen Inzidenz von 169 in Baden-Württemberg müssen wir zumindest in Sichtweite einer Inzidenz von 50 kommen. Nur dann können wir die Kontakte wieder nachverfolgen und die Kontrolle über das Virus zurückgewinnen. Das geht nur mit harten, radikalen Maßnahmen."

Dies gilt ab Samstag landesweit in Baden-Württemberg:

Eine der Sofortmaßnahmen ist eine landesweite Ausgangsbeschränkung, mit dem Ziel, das öffentliche Leben weiter runterzufahren. Ab Samstag, 12. Dezember, ist daher der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung in der Zeit von 20 bis 5 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt. Diese triftigen Gründe sind insbesondere:

Ausübung beruflicher Tätigkeiten.

Inanspruchnahme medizinischer, auch veterinärmedizinischer Leistungen.

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen.

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

Handlungen zur Versorgung von Tieren, wie etwa Gassi gehen.

Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und Veranstaltungen des Studienbetriebs.

Besuch von religiösen Veranstaltungen.

Besuch von privaten Feiern in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember.

Man darf also beispielsweise nach 20 Uhr nicht mehr einkaufen, obwohl in Ulm ja manche Supermärkte bis 22 oder sogar länger geöffnet haben. Auch tagsüber wird es ab dem 12. Dezember Ausgangsbeschränkungen geben. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist in der Zeit von 5 bis 20 Uhr ebenfalls nur aus triftigen Gründen erlaubt. Zu den oben genannten Gründen für die Nachtstunden, die auch am Tag gelten, kommen hinzu:

Sport und Bewegung an der frischen Luft ausschließlich alleine, mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts.

Erledigung von Einkäufen.

Ansammlungen und private Veranstaltungen mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder maximal 5 Personen aus bis zu zwei Haushalten sowie Verwandten in gerader Linie und Partner; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Veranstaltungen nach § 10 Absatz 4 Corona-Verordnung (CoronaVO) wie die Teilnahme an Gerichtsterminen oder Sitzungen kommunaler Gremien

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz.

Diese Maßnahmen ergreift Baden-Württemberg im Vorgriff auf die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin am Sonntag, 13. Dezember. Dort will sich Kretschmann für weitere Maßnahmen wie die Schließung von Friseurbetrieben einsetzen. Diese gelten teilweise bereits durch die vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis erlassene Allgemeinverfügung für den Stadtkreis Ulm.

Eckpunkte der Allgemeinverfügung des Landratsamts für den Stadtkreis Ulm im Überblick:

Nur maximal fünf Personen zweier Haushalte dürfen sich im öffentlichen und privaten Raum treffen. Kinder dieser Haushalte bis einschließlich 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen.

Friseurbetriebe, Barbershops und Sonnenstudios müssen schließen. Besondere Verkaufsaktionen im Einzelhandel, wie beispielsweise Schlussverkäufe oder besondere Rabattaktionen, werden verboten. Gleiches gilt für den Betrieb von Märkten, die nicht der Deckung des täglichen Lebensbedarfs dienen.

Über die Corona-Verordnung des Landes hinausgehend werden weitere Veranstaltungen untersagt. Ausnahmen gelten für religiöse Veranstaltungen, Veranstaltungen bei Todesfällen und Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz, für Sitzungen kommunaler Gremien, Gerichtstermine, den Studienbetrieb oder für Angebote zu Erlangung beruflicher Abschlüsse und Qualifikationen.

Im Stadtgebiet gilt ein weitgehendes Alkoholverbot. Also auch der Glühweinverkauf als „Gassenschank“ ist tabu.

Besuche in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind nur möglich nach vorherigem negativem Antigen-Test oder mit FFP2-Maske oder qualitativ vergleichbarem Atemschutz.

Der Betrieb von öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten ist untersagt. Damit fällt auch das Tennismatch zu zweit in der Halle aus. In Neu-Ulm war das schon länger untersagt, in Ulm wurde am Freitag noch gespielt.

Die Allgemeinverfügung sah außerdem Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr vor. Da die Vorgaben der Landesregierung aber in diesem Punkt über die städtische Regelung hinaus gehen, gelten auch in Ulm ganztägige Ausgangsbeschränkungen.

Hier gilt die Maskenpflicht in Ulm

Die in vielen Ulmer Fußgängerzonen ohnehin schon geltende Maskenpflicht wurde ausgeweitet. Und zwar am Bahnhofsvorplatz, Sedelhöfe einschließlich Albert-Einstein-Platz, Bahnhofstraße, Glöcklerstraße, Wengengasse, Hirschstraße, Pfauengasse, Lautenberg, Münsterplatz, Platzgasse, Brautgasse, Kramgasse, Neue Mitte einschließlich Hans-und Sophie-Scholl-Platz, Kramgasse, Hafenbad und Hafengasse auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Kontrollen der Maskenpflicht

Nicht nur im Rahmen der Streife, sondern auch bei Sonderaktionen kontrolliert die Ulmer Polizei die Einhaltung der Maskenpflicht in der Region. Am Donnerstagnachmittag wurden gezielte Kontrollen in der Ulmer Fußgängerzone durchgeführt.

Drei Streifen, darunter auch eine zivile Streife, waren unterwegs und sprachen gezielt Menschen an, die in Gruppen zusammenstanden oder zu eng gemeinsam durch die Einkaufsstraße flanierten. Bei gut einhundert auf einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochenen Fußgängern waren etwa 40 Menschen uneinsichtig, diese wurden daher angezeigt. Über die Bußgeldstelle der Stadt Ulm bekommen sie in den nächsten Tagen Bußgeldbescheide, die bis zu 250 Euro teuer sein können.

Der Großteil der Angesprochenen zeigte sich einsichtig und durfte dann auch mit korrektem Mund-Nasen-Schutz weitergehen. Auffallend war am Donnerstag, dass sich immer wieder Passanten bei den Polizisten bedankten, dass sie die Kontrollen durchführten. Auch stellten manche ganz gezielte Fragen, was denn nun erlaubt ist und was nicht.

Die Polizei wird die Kontrollen weiter fortsetzen und auch weiterhin erst informieren, nur Uneinsichtige werden ein Bußgeld bekommen.

Das gilt jetzt im Kreis Neu-Ulm

Auch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde noch einmal angepasst. So ist der Konsum von Alkohol generell im öffentlichen Raum untersagt. Eine Änderung gab es auch bei den zusätzlichen Regelungen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz größer als 200 ist.

Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in der Zeit von 21 bis 5 Uhr untersagt, es sei denn, es liegen triftige Gründe vor. Die frühere Formulierung „eigene Wohnung“ wurde durch „Wohnung“ ersetzt. Das heißt: Man darf also bei Freunden übernachten, wenn die dortige Wohnung in der Zeit von 21 bis 5 Uhr nicht verlassen wird.

Die Sieben Tage-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm liegt bei 216,9. Gemeldete bestätigte Corona-Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 3045. Das sind 61 mehr als im Vergleich zum Vortag. In Quarantäne befinden sich 444 Landkreisbürger. (az/heo/heck/mru)

