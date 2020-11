vor 14 Min.

Abschied nach 25 Jahren: Neu-Ulms Kämmerer Berthold Stier hört auf

Plus Berthold Stier, Kämmerer der Stadt Neu-Ulm, hört im Sommer 2021 auf. Ein anderer leitender Mitarbeiter macht hingegen weiter.

Von Michael Ruddigkeit

Die bevorstehenden Haushaltsberatungen in Neu-Ulm dürften wegen der Corona-Krise und der massiven Einbrüche bei den Steuereinnahmen ziemlich heikel werden. Für Kämmerer Berthold Stier wird der Haushaltsplan für 2021 der letzte seiner Karriere sein. Der langjährige „Herr der Zahlen“ im Neu-Ulmer Rathaus hört nächstes Jahr auf. Der Stadtrat musste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dieser und einer weiteren wichtigen Personalie beschäftigen.

Berthold Stier ist seit 1984 bei der Stadt Neu-Ulm und seit 1996 Kämmerer. 2021 leitet er also seit 25 Jahren die Finanzgeschicke der Stadt. Im Juli endet seine sechsjährige Amtszeit als berufsmäßiger Stadtrat. Stier ist dann 62 Jahre alt und hat sich dazu entschlossen, nicht ein weiteres Mal anzutreten.

„Die Entscheidung ist mit der Zeit gereift“, sagte Stier gegenüber unserer Redaktion. „Ich mache meinen Job gerne und immer mit Vollgas. Aber irgendwann stellt sich die Frage, wie der nächstes Lebensabschnitt aussieht.“ Volle sechs weitere Jahre im Amt wären für ihn nicht infrage gekommen. Und letztlich hat sich der 61-Jährige dann auch gegen eine verkürzte Amtszeit entschieden. „Nachdem die Stadt eine rechtzeitige Entscheidung verdient hat, ist das dann so“, sagte Stier. „Wobei meine Erfahrung der Stadt immer zur Verfügung steht, mir macht das ja Spaß.“ Nur werde er halt nicht mehr in diesem Amt für die Stadt tätig sein.

Kämmerer Berthold Stier verlässt Neu-Ulm: OB Albsteiger ist traurig über Abschied

Als es in der Stadtratssitzung im Edwin-Scharff-Haus um seinen Posten ging, war Stier selbst nicht anwesend. Und so wies Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) an seiner Stelle darauf hin, dass es noch zu früh sei für große Abschiedsreden. Schließlich sei der Kämmerer noch bis nächsten Sommer im Amt und werde bis zum Schluss mit vollem Einsatz dabei sein. „Ich bin sehr, sehr dankbar und auch traurig“, gab Albsteiger jedoch zu. Sie bedaure es sehr, dass Stier nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, die Leitung des Dezernats 2 auszuschreiben. Damit soll eine Personalagentur beauftragt werden. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und beginnt am 1. August 2021. Auch der künftige Dezernent soll berufsmäßiger Stadtrat sein. Neben der Kämmerei gehören zum Aufgabengebiet: Controlling, Vollstreckung, Kasse, Steuern und Abgaben, Hallenbetriebe, Immobilienmanagement, Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklungsverband und Sonderaufgaben – Berthold Stier war beispielsweise auch Geschäftsführer der Landesgartenschau 2008 in Neu-Ulm.

Anton Bullinger macht in Neu-Ulmer Rathaus weiter

Ebenfalls am 1. August nächsten Jahres beginnt die neue Amtszeit für die Leitung des Dezernats 1 im Rathaus. Im Gegensatz zu Berthold Stier tritt Amtsinhaber Anton Bullinger aber wieder an. Der berufsmäßige Stadtrat hängt im Sommer nächsten Jahres weitere vier Jahre dran, deshalb muss die Stelle nicht ausgeschrieben werden. Bullinger wird sich also auch in Zukunft um die Bereiche Personal, Organisation, Wahlen, Geschäftsstelle Stadtrat, Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikationstechnik, Geoinformation und Vermessung, Baubetriebshof, Bürgerdienste, Standesamt, Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr sowie Sonderaufgaben kümmern.

Rudolf Erne (SPD) regte an, mögliche Nachfolger aus dem eigenen Personal im Rathaus an die Aufgaben heranzuführen. Roland Prießnitz (FWG), sagte, man solle darauf schauen, auch weibliche Führungskräfte zu rekrutieren.

