Abschied von der Schnitzerschen Apotheke

Ruth Häberle betreibt seit rund 30 Jahren die Schitzersche Apotheke in Nersingen. Zum Ende des Jahres geht die 69-Jährige in den Ruhestand.

Ruth Häberle aus Nersingen geht in den Ruhestand. Zum Januar übergibt sie ihr Geschäft an die Apothekerin von gegenüber. Dieses bekommt auch einen neuen Namen.

Von Iris Goefsky

Schon seit etwa zwei Jahren spielt Ruth Häberle aus Nersingen mit dem Gedanken, in den Ruhestand zu gehen und sich von ihrer Schnitzerschen Apotheke zu verabschieden. Nun ist für sie wohl der richtige Zeitpunkt gekommen: Die 69-Jährige, die seit 1989 die Apotheke in der Schwalbenstraße führt, übergibt zum ersten Januar ihre Apotheke an Franziska Utzinger, die bereits gegenüber eine Apotheke hat. Die Schnitzersche Apotheke ist für die Nersinger immer ein Blickfang – wegen ihrer saisonal passenden Schaufensterdekoration und den vielen Aktionen, die in der Apotheke stattfinden. Hinzu kommt die persönliche und schon fast familiäre Atmosphäre, die einen beim Betreten der Apotheke empfängt.

Ruth Häberle, die nicht nur in Nersingen, sondern auch im Umkreis für ihr Fachwissen bekannt ist, blickt zufrieden auf 30 Jahre zurück: „Ich habe ein tolles Team, zwei meiner Mitarbeiterinnen sind seit fast 30 Jahren mit dabei. Wir haben viele Erfahrungen hier gesammelt, sind mit vielen Dingen in Berührung gekommen und waren in der Gemeinde immer präsent. Ich habe viele Geschichten und Schicksale kennen gelernt, mal Traurige und mal Lustige.“ So manche Mitarbeiterin wurde von ihr ausgebildet und ist ihr bis heute treu geblieben. Vor allem im Bereich der Homöopathie hat sich die Apotheke einen sehr guten Ruf geschaffen. „Schon zwei Jahre vor meinem Studium habe ich in meinem Herbarium rund 150 Pflanzen gesammelt und mich damit beschäftigt“, erinnert sich Häberle. In den vergangenen 30 Jahren hat sie sich auf diese Thematik spezialisiert. Sie und ihre zehn Mitarbeiter haben zahlreiche Fortbildungen und Schulungen dazu besucht. Zudem hielt dii 69-Jährige viele Vorträge in den Kindergärten und bei Senioren.

Nersinger Bürger sind traurig, dass Ruth Häberle von der Schnitzerschen Apotheke aufhört

Die Nersinger reagieren auf den Abschied von Ruth Häberle sehr traurig, wie die Apothekerin berichtet: „Die Kunden reagieren unheimlich nett, suchen das Gespräch mit mir, wünschen mir alles Gute und jeder will etwas Schönes sagen.“ Sie betont, dass es ihr wichtig sei, sich zu verabschieden und nicht einfach von der Bildfläche zu verschwinden. „Viele meiner Kunden sind schon die zweite oder gar dritte Familiengeneration, die zu mir kommt. Und ich schätze es, dass sie viele Jahre lang meinen Rat und mein Wissen gesucht haben.“ Wichtig in all den Jahren war ihr immer das gute Arbeitsklima. Jedes Jahr überlegte sie sich eine Überraschung für ihr Team. Sei es ein Musicalbesuch, ein Ausflug ins Allgäu oder ein von ihr selbst zubereitetes Drei-Gänge-Menü – die Mitarbeiterinnen sollten sich wohl fühlen.

Ab 1. Januar wird nun die Schnitzersche Apotheke – unter der Leitung von Franziska Utzinger – in die St. Ulrichs-Apotheke umbenannt. Das Team bleibt jedoch erhalten und für die Nersinger Kunden soll sich nicht viel ändern. „Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wer die Apotheke nun leitet. Mit Franziska Utzinger hatte ich immer ein kollegiales Verhältnis, wir haben uns ausgetauscht und ausgeholfen und ich weiß meine Apotheke in guten Händen“, erzählt Häberle, die sich auf ihren verdienten Ruhestand nun freuen darf.

Zum Abschied gibt es derzeit für jeden Kunden einen Kalender mit Bildern von Ruth Häberle und ihrem Team. Außerdem bedankt sie sich gerne persönlich bei ihren Kunden und sagt:„Nun verabschiede ich mich aus der Schnitzerschen Apotheke, aber nicht von Ihnen. Wir sehen uns weiterhin in Nersingen beim Einkaufen oder auf der Straße und ich freue mich auf jede dieser Begegnungen.“

