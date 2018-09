vor 43 Min.

Abschiedsfest im Museum der Brotkultur

Viele Aktionen im und um den Salzstadel

Ulm Ab nächste Woche ist das Museum der Brotkultur geschlossen – voraussichtlich bis Mai kommenden Jahres: Die Dauerausstellung wird komplett umgestaltet. Am Sonntag, 9. September, gibt es eine gute Gelegenheit zum Abschied nehmen: Zum Tag der Brotkultur steigt von 11 bis 17 Uhr ein bunter Genussmarkt mit verschiedenen Aktionen rund um den Salzstadel.

Backwaren, Käse- und Wildspezialitäten, Weinbergschnecken, Festungshonig, Öle, verschiedene Weine, Limonaden und Eis: Fast alles, was es für eine Brotzeit braucht, verkaufen Anbieter aus der Region. Dinnete vom Backteam des Museums, die Kuchentheke des Fördervereins und Kaffee runden das Angebot ab. Außerdem informieren das Landratsamt, die Initiative Foodsharing und der Verein „Ulm isst gut“ über den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln. Für Kinder gibt es Puppentheater, eine Geschichtenerzählerin, Gassenspiele und Gelegenheit zum Malen und Werkeln.

Alle Gäste, die diese letzte Möglichkeit zu einem Gang durch das Museum vor der Neugestaltung nutzen möchten, können an unterschiedlichen Führungen teilnehmen. Zum Tag des offenen Denkmals werden zudem von 12 bis 16 Uhr Rundgänge durch die oberen Dachgeschosse des Salzstadels angeboten. Für diese wird festes Schuhwerk empfohlen. Schließlich bietet das Museum noch Bücher und Kleinigkeiten zum Verkauf an. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Am Denkmaltag öffnen in der Region noch zahlreiche weitere Baudenkmäler, auch solche, die sonst nicht zugänglich sind, ihre Türen. (az) "Seite 27

Themen Folgen