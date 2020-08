vor 18 Min.

Acht neue Corona-Infektionen im Landkreis Neu-Ulm gemeldet

So viele Corona-Neuinfektionen hat es im Kreis Neu-Ulm lange nicht gegeben. Die jetzt bestätigten Fällen kamen aber aus keinem Risikogebiet.

Im Landkreis Neu-Ulm wurden acht bestätigte Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell sind im Landkreis Neu-Ulm 19 Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gemeldet.

In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 16 neue Infektionsfälle gemeldet. Ein entsprechend hohen Wert hat es zuletzt Ende April/Anfang Mai gegeben.

Insgesamt wurden bis heute 497 Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Neu-Ulm gemeldet. Von den 497 Fällen sind 452 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Der Anstieg an Neu-Infektionen in den letzten Tagen ist nach Angaben des Landratsamtes vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die Urlaub in Südosteuropa gemacht haben. Die Reiserückkehrer hätten sich demnach in keinem Risikogebiet laut Robert Koch Institut aufgehalten.

Es sei zu keiner Bildung von Clustern oder Hot Spots im Landkreis gekommen. Die Neuinfektionen konzentrieren sich also nicht auf einen bestimmten Ort, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. (az)

