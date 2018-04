06:00 Uhr

Achtung, Radler: Diebe sind unterwegs

Mit den frühlingshaften Temperaturen sind wieder sehr viele Radfahrer unterwegs - leider auch Fahrraddiebe.

Bei der Neu-Ulmer Polizei meldeten sich an einem Tag gleich mehre Personen, die Opfer von Langfingern wurden. Samstagnacht wurde ein versperrtes Fahrrad am Abstellplatz des Nersinger Bahnhofs gestohlen. Das Gefährt hatte einen Wert von etwa 250 Euro. Am Sonntag zwischen 11.30 und 12 Uhr wurde am Petrusplatz in Neu-Ulm ein Fahrrad im Wert von 800 Euro gestohlen. Dieses war mit einem Schloss zwischen Vorder- und Hinterrad gesichert, es war allerdings nirgends angekettet.

Bei einem weiteren Diebstahl zweier Räder im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro lässt sich der Tatzeitraum lediglich auf das vergangene Wochenende beschränken. Die Räder befanden sich im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt und waren dort mit einem Schloss an einem Metallzaun befestigt. (az)

