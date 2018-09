05.09.2018

Adi Hübels Lyrik trägt schöne Früchte

Neuer Gedichtband der Ulmer Autorin

Ulm Zum Teil in schwäbischem Dialekt, zum Teil in Hochdeutsch legt Adi Hübel ihren neuen Lyrikband „Der heiße Sternenhimmel hat sich schon ergeben“ vor. Was beide Teile verbindet: Die Gedichte der 79-jährigen Theater- und Literaturwissenschaftlerin sind persönlich und lebensklug.

Hübel kreiert geschriebene Worte, die erst gesprochen richtig verständlich werden. „Zammagwaxa“ zum Beispiel. Wer die schwäbischen Gedichte aber als amüsant oder heimatbetont sieht, übersieht den feinen melancholischen und oft auch autobiografischen Bezug. „Kirscha“ beispielsweise nimmt die häufig am Baum wachsenden Kirschenpärchen metaphorisch – und Hübel vergleicht sich mit der Frucht. Außen weich und innen hart. Herb ist das beim Lesen und verblüffend ehrlich. So wie die eigene Mutter geschildert wird, verhärtet im Krieg über dem Warten auf den Mann – mit dem das Glück nicht zurückkam. Von tiefer Trauer und dem Weitermachen im Dennoch erzählen „Scherbahaufa“ und „Wo bischd jetzt du?“

Oft deutet Adi Hübel an, verknappt, macht nicht viele Worte und setzt darauf, dass ihre Leser die Emotionen zwischen den Zeilen finden. (köd)

Buch Adi Hübels „Der heiße Sternenhimmel hat sich schon ergeben“ (160 Seiten) ist im Handel für 9,99 Euro erhältlich.

