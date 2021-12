24 besondere Krippenfiguren aus der Region und ihre Bedeutung

In unserem Adventskalender stellen wir 24 Krippenfiguren anhand von Beispielen aus der Region vor. Hier erfahren Sie, was hinter welcher Tradition steckt.

Die Pandemie hat im vergangenen Winter einen Krippenbau-Boom ausgelöst, und über den Ulmer Entschluss zum "Brezelkönig" diskutierte die Region. Grund genug für unsere Redaktion, in diesem Jahr in ihrem Adventskalender das Who's Who der unterschiedlichen Krippenlandschaften – schwäbischer, alpenländischer und solcher aus dem Mittelmeerraum – und die Symbolik von Figuren und Bauelementen zu recherchieren.

Maria, Josef und das Christkind – ja, die gehören in jede Krippe. Aber welche Bedeutung steckt in den vielen anderen Figuren, die alle nicht zufällig sind, und welche Funktion hat beispielsweise ein Zaun oder ein Brunnen? Das erfahren unsere Leser in diesem Advent.

Diese Türchen wurden in unserem Adventskalender bereits geöffnet: