01.12.2018

Adventszeit in Senden

Zwei Budendörfer sind aufgebaut

Zum 10. Mal veranstaltet die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten am Samstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr ihren Adventsmarkt. In der Johann-Glocker-Straße bauen die Freiwilligen ihre Buden auf, um selbst gebastelte weihnachtliche Deko, Feuerzangenbowle sowie deftige und süße Schmankerl anzubieten. Der Erlös geht dieses Mal an den Verein „Heart for Life“. „In zehn Jahren haben wir schon fast 30000 Euro für soziale Zwecke gespendet“, sagt Josef Ölberger, Sprecher der Vereinsgemeinschaft. Neu ist dieses Jahr, dass auch das Waaghäusle mit Lichtern geschmückt und als Stand genutzt wird. Der Nikolaus kommt zur offiziellen Eröffnung um 16.30 Uhr und bringt kleine Geschenke für die Kinder mit. Der Kinderchor „Harmoninis“ singt und ein Bläserensemble des Musikvereins Harmonia spielt weihnachtliche Weisen.

Besinnlich geht es am Wochenende auch am Waldbaggersee zu, wo die BRK-Wasserwacht ihren Weihnachtsmarkt veranstaltet. Am Seeufer gibt es handgemachte Weihnachtsdeko und Geschenke von Hobbykünstlern aus der Region. Dazu kulinarische Leckereien, Livemusik und ein Geschichtenzelt für Kinder. Der Nikolaus kommt Samstag um 17.30 Uhr. Die Öffnungszeiten: Samstag 13.30 bis 20.30 Uhr, Sonntag 11.30 bis 19 Uhr. (ahoi)

