16:35 Uhr

Älteres Ehepaar verletzt sich bei Unfall auf der A7

Bei einem Unfall auf der A7 bei Illerberg verliert ein Mann die Kontrolle über sein Auto. Der Stau reicht bis nach Senden zurück.

Kurz nach 16 Uhr kam es am Donnerstag auf der A7 zu einem Unfall mit zwei mittelschwer verletzten Personen: Wie die Polizei mitteilt, war ein Ehepaar aus Hessen vom Dreieck Hittistetten kommend in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe von Illerberg verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, sodass dieser nach einem Überschlag quer zur Fahrbahn in der Böschung landete.

Langer Rückstau auf der A7 und der B28

Nachdem zunächst gemeldet worden war, dass die Insassen eingeklemmt seien, wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr Senden alarmiert. Bei deren Eintreffen stellt sich heraus, dass Fahrer und Beifahrerin das Fahrzeug bereits verlassen hatten. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden wurde von der Polizei in einer ersten Schätzung mit zehntausend Euro angegeben. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Obwohl der Verkehr auf der Überholspur vorbeigeleitet werden konnte, entwickelte sich ein Rückstau, der auf der A7 über das Dreieck Hittistetten zurück und auf der B28 bis hinunter zur Ausfahrt Senden reichte. (wis)

Themen Folgen