17:02 Uhr

Ärger an Stand von Mili-Görüs in Ulm

Zwei Frauen sind am Samstag an einem Informationsstand in der Hirschstraße in Ulm von einem 28 Jahre alten Mann angeschrien und bedroht worden. Passanten verhinderten nach Angaben der Polizei Schlimmeres.

Tatkräftige Zeugen verhinderten nach Polizeiangaben am Samstag Schlimmeres in der Ulmer Fußgängerzone. Gegen 12.30 Uhr stand ein 28-Jähriger an einem Informationsstand in der Hirschstraße. Er soll die Frauen am Stand, den offenbar die r Islamische Gemeinschaft Milli Görus (IGMG) betrieb, angeschrien haben. Ein Passant soll den Mann aufgefordert haben, zu gehen. Gegen 15.15 Uhr kam der Mann erneut zu dem Infostand.

Dann soll der Mann bisherigen Erkenntnissen der Ulmer Polizei zufolge eine Gartenschere aus seiner Tasche gezogen und die beiden Standbetreuerinnen bedroht haben. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die brenzlige Situation: Der sorgte dafür, dass der 28-Jährige mit seinem Fahrrad flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Auf dem Münsterplatz nahmen ihn die Beamten fest. Die Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren wurden nicht verletzt, der Täter kam ins Krankenhaus. Keine Angaben macht die Polizei zu den Hintergründen der Tat. Die Islamische Gemeinschaft Milli Görus ist ein Akteur der zerstrittenen türkischen Gesellschaft.

Die Kriminalpolizei Ulm (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den genauen Hergang und die Hintergründe der Tat. (az)

