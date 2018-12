21.12.2018

Ärger über Dorfplatzsanierung in Thalfingen

Die für nächstes Jahr eingeplanten Kosten in Höhe von 450000 Euro sind mehreren Gemeinderäten ein Dorn im Auge

Von Andreas Brücken

Der Gemeinderat Elchingen hat den Haushalt für nächstes Jahr mit klarer Mehrheit auf den Weg gebracht. Alle Räte waren jedoch nicht mit dem Zahlenwerk einverstanden. Diskutiert wurde beispielsweise über die Kosten für die Dorfplatzsanierung in Thalfingen. Doch das war nicht der einzige Kritikpunkt.

Karin Batke von der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft Elchingen (UFWG) kritisierte, dass vom Gemeinderat viele Projekte zu lange verschoben würden: „Wenn es endlich zu einer Ausschreibung kommt, übersteigen die Kosten schon wieder den Rahmen der geplanten Ausgaben.“ Verwundert zeigte sich Batke, wie sie sagte, bei der Durchsicht des Finanzplanes. Die stolze Summe von fast 500000 Euro sei ihr dabei aufgefallen, die für die Sanierung des Thalfinger Dorfplatzes veranschlagt sei. „Ist das ein Weihnachtsgeschenk oder schon der Wahlkampf?“, fragte Batke den Bürgermeister. Dagegen seien die Neubauten für die Bauhofhallen dringender. Auch Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen erklärte, dass die Gemeinde derzeit wichtigere Projekte habe, als den Thalfinger Dorfplatz zu sanieren.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb reagierte gereizt auf Willbolds Äußerung und stellte die Vermutung in den Raum, dass diese Ansicht wohl dem Wähler geschuldet sei. Die Maßnahmen für die einzelnen Ortskerne seien durchaus ausgewogen berücksichtigt worden. Mathias Bloching von der UFWG schloss sich hingegen der Kritik von Batke an, dass die Sanierung für den Thalfinger Dorfplatz zu teuer sei, weshalb auch er nicht zustimmen werde. Stattdessen solle die Gemeinde in die Zukunft der jüngsten Bürger mit Schulen und Kindergärten inverstieren.

Bürgermeister Eisenkolb erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es sich bei dem Betrag von 450000 Euro für die Dorfplatzsanierung um einen Grobentwurf handle: „Wir haben eine geschätzte Summe in den Haushalt eingestellt, um eine Hausnummer der Kosten zu haben.“ Die Kernbotschaft solle jedoch sein, dass die Sanierung des Dorfplatzes zügig umgesetzt werde. Vorgesehen ist das Investitionsprogramm für 2020.

Karl Mayer (CSU) versuchte, die Wogen im aufgebrachten Rat zu glätten und erinnerte daran, dass jeder der drei Ortsteile im Fokus stehen solle. Dorfplatz, Kindergärten und Schulen gegeneinander in der Argumentation auszuspielen, sei falsch. Willbold blieb jedoch bei seiner Meinung und verweigerte, ebenso wie Batke und Bloching, die Zustimmung zum Haushaltsplan.

In diesem hat Kämmerer André Lassen Einnahmen von rund neun Millionen Euro vorgesehen. Der größte Anteil davon kommt von der Einkommenssteuer mit etwa sieben Millionen. Große Ausgaben werden jedoch schon bald den Gemeindehaushalt beträchtlich schmälern. Etwa 33,4 Millionen Euro werden es in den kommenden drei Jahren sein, neun Millionen Euro schon im Jahr 2019. Dafür wird die Gemeinde einen Kredit von 2,3 Millionen Euro aufnehmen müssen.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb sprach angesichts der Zahlen von einer „Hochkonjunktur“. Doch in Feierlaune war der Rathauschef deshalb noch nicht: „Wir müssen davon ausgehen, dass sich die gute Haushaltslage ändern wird, wenn wir auch den Zeitpunkt nicht kennen.“ Gemeint damit waren die bevorstehenden Ausgaben für Feuerwehr, Kindergarten und Wasserversorgung.

Karl Mayer wies auf die Einnahmen aus den Gewerbesteuern hin, die der Gemeindekasse zweieinhalb Millionen Euro im kommenden Jahr bescheren werden. „Es geht uns nur gut, wenn wir Betriebe ansiedeln und halten können“, sagte er. Deshalb sei es wichtig, das geplante Gewerbegebiet in Oberelchingen bald auf den Weg zu bringen. Mahnend hob Mayer den Zeigefinger mit Blick auf die anstehenden Ausgaben: „Wir schieben eine Reihe von Großprojekten vor uns her.“ Zudem verwende die Gemeinde jedes Jahr viel Geld für Pflichtausgaben, wie beispielsweise den Unterhalt der Sportstätten.

