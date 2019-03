vor 35 Min.

Ärger um Futterwerk Kama: Anwohner klagen über Lärm und Gestank

Das Kraftfutterwerk im Sendener Norden ruft Proteste von Anwohnern hervor. Die Bürger sehen sich an der Belastungsgrenze und messen nun selbst nach.

Von Angela Häusler

Der Ärger ist offenbar groß im Sendener Norden: Anwohner in Haydn-, Siemens- und Brucknerstraße fühlen sich dort zunehmend von Lärm und Geruch belästigt. Das Kraftfutterwerk Kama mache den Anliegern schon lange Kummer, berichtete eine Anwohnerin diese Woche dem städtischen Bauausschuss.

Eine Betroffene, die im Auftrag weiterer Nachbarn zur Sitzung des Ausschusses ins Rathaus gekommen war, sagte: „Die Lärmbelästigung hat einen Grad erreicht, der nicht mehr akzeptabel ist.“ Die Anwohner hätten bereits das Gespräch mit dem Unternehmen gesucht, das aber habe bislang wenig genützt, fasste die Frau zusammen.

Auch die Polizei war schon vor Ort

In dem Betrieb an der Siemensstraße werde „rund um die Uhr gearbeitet“, sagte die Sendenerin, und das auch an Sonn- und Feiertagen. Und es gebe auch Geruchsbelästigungen, „der Gestank wird immer schlimmer“. Die Anwohner hätten sich in der Sache bereits an die Regierung von Schwaben gewandt und dort die Auskunft erhalten, dass für den Betrieb an Sonn- und Feiertagen eine Ausnahmegenehmigung notwendig sei. Gebe es Probleme, sollten sich die Anwohner an die Polizei wenden.

Die Ordnungshüter seien aufgrund der Beschwerden schon zum Betrieb gefahren, erzählte die Anwohnerin weiter. Sie sähen das aber nicht als ständige Aufgabe an. Es sei also niemand bereit, den Belästigungen Einhalt zu gebieten. „Wir wären dankbar, wenn sich da was bewegt“, sagte die Frau und hofft nun wie ihre Nachbarn auf die Stadt. Bürgermeister Raphael Bögge sagte in der Sitzung zu, das Anliegen ans Neu-Ulmer Landratsamt weiterzugeben, das für die Prüfung zuständig sei. Mehr könne die Verwaltung im Moment nicht tun.

Kama ist von den Vorwürfen überrascht

Kama-Geschäftsführer Patrick Kriebel zeigt im Gespräch mit unserer Redaktion Verständnis für die Anlieger, betont aber auch: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen“. Der Betrieb habe sämtliche notwendigen Überprüfungen durchlaufen und sogar ein nicht vorgeschriebenes Lärmgutachten freiwillig erstellen lassen – ohne Beanstandungen. Hätten die Anwohner Probleme, „sind wir immer bereit, das zu bereinigen“, sagt Kriebel. Doch Kama sei ein Industriebetrieb und die Produktion von Futtermitteln erfordere eben auch die Auslieferung an Feiertagen. Die im Ausschuss geäußerten Vorwürfe hätten ihn überrascht, sagt der Geschäftsführer. Es habe bisher lediglich telefonische Anfragen vonseiten einzelner Nachbarn gegeben, auf die man zeitnah reagiert habe. Dass für den Betrieb nötige Genehmigungen fehlten, stimme nicht, betont er.

Das Unternehmen habe nun wegen der aktuellen Beschwerden Kontakt mit dem zuständigen Mühlenbauer aufgenommen, um, wenn möglich, eine Verbesserung zu erreichen. Auf längere Sicht geht Kriebel zudem von einer Entspannung der Situation aus, wenn einmal der neue Anbau auf dem Produktionsareal steht. Die Bauarbeiten dafür könnten, wenn alles wie geplant klappt, noch 2019 beginnen.

Die Anwohner haben unterdessen erneut Kontakt mit dem Landratsamt aufgenommen und vereinbart, dass mehrere von ihnen nun mit einer Lärm-App fürs Handy die Belastung, gerade auch am Wochenende, messen und die Daten dann ans Amt weitergeben. Die Nachbarn suchten keinen Streit mit Kama, aber klein beigeben wollen sie nicht, sagt ihre Fürsprecherin, denn das Problem bestehe schon seit acht Jahren: „Es ist keine Frage, dass der Betrieb dort arbeiten muss. Aber wir müssen auch leben können“.