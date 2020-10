vor 3 Min.

Ärger um geplanten Neubau der VR-Bank in Burlafingen

Die VR-Bank-Filiale in der Gerstmayrstraße in Burlafingen soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dahinter entsteht ein zweiter Gebäudeteil, der 13,80 Meter hoch werden soll.

Plus Die VR-Bank Neu-Ulm will in Burlafingen ein Gebäude mit einer neuen Filiale, 18 Wohnungen und einer Tiefgarage errichten. Anwohner halten den Neubau für zu groß.

Von Michael Ruddigkeit

Vor zwei Jahren war für die Nachbarn die Welt noch in Ordnung. Die VR-Bank Neu-Ulm plante in Burlafingen hinter der Filiale an der Gerstmayerstraße einen 11,70 Meter hohen Neubau mit acht Wohnungen. Das bestehende Gebäude sollte erhalten bleiben, eine Tiefgarage war nicht vorgesehen. „Das haben wir alle unterschrieben“, sagt Landwirt Anton Glöckler, der direkt neben der Bank seinen Hof hat. Es habe keine Einwendungen gegeben. Doch inzwischen liegen ganz andere Pläne auf dem Tisch. Und gegen diese haben die Anwohner schwere Bedenken.

Die alte Filiale der VR-Bank Neu-Ulm wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt

Die VR-Bank will nun nicht mehr nur die hinteren Lagergebäude abreißen, sondern das gesamte Grundstück neu bebauen. An der Straße soll ein 11,94 Meter hohes Gebäude errichtet werden, in dem die Bankfiliale unterkommt. Im rückwärtigen Bereich ist ein Neubau mit einer Firsthöhe von 13,80 Meter vorgesehen – ursprünglich waren es allerdings sogar 14,54 Meter. Die Stellplätze sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden. Insgesamt sind 18 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit – eben die Bankfiliale – geplant.

Anwohner finden den geplanten Neubau in Burlafingen zu groß

Die Nachbarn stören sich vor allem an den Ausmaßen des hinteren Gebäudes. „Das ist wirklich gewaltig, gemessen am Ganzen“, findet Brigitte Wolf. „Das ist immer noch Dorfgebiet.“ Ihrer Ansicht nach fügt sich der geplante Neubau nicht in die Umgebung ein. „Das ist eine Höhe, die einfach grenzwertig ist“, sagt auch Anton Glöckler über die 13,80 Meter. „Wir haben zudem das Problem, dass die Tiefgarage direkt an unserer Haustür vorbeiführt“, erläutert Anliegerin Margit Wanner. Wo heute ein schmaler Fußweg verläuft, sollen künftig die Autos der neuen Bewohner hinein- und herausfahren. Die Balkone seien so geplant, dass die künftigen Nachbarn ihnen direkt auf die Terrasse schauen könnten. „Mit Privatsphäre ist dann nichts mehr.“ Wanner fügt hinzu: „Was uns stört, ist, wie man mit den lieben Nachbarn umgeht als Nachbarschaftsbank.“

Denn bislang habe es vonseiten der Bank kein Entgegenkommen gegeben, sagen die Anwohner. Ihr Vorschlag: Wenn der Bauherr auf eine Etage verzichten würde, wären das zwei Wohnungen oder knapp elf Prozent weniger Fläche. Das hintere Gebäude wäre dann deutlich niedriger, und die Tiefgarageneinfahrt könnte verschoben werden. „Wir hoffen, dass sich noch etwas ändern lässt, natürlich auf freiwilliger Basis“, sagt Anton Glöckler. Er ist sich bewusst: „Das Recht ist auf ihrer Seite.“

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung sieht keinen Handlungsspielraum

Diesen Standpunkt vertritt auch die Neu-Ulmer Stadtverwaltung. Aus ihrer Sicht fügt sich das geplante Gebäude insgesamt in die vorhandene Umgebungsbebauung ein. „Deshalb gibt es keinen Grund, das Bauvorhaben zu versagen“, sagte Jörg Oberle, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Planen und Hochbau, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im September. „Wir haben da keinen Spielraum.“ Eine knappe Mehrheit beschloss in der damaligen Sitzung dennoch, eine Entscheidung zu vertagen, weil einige Stadträte den Neubau „ziemlich wuchtig“ fanden und weiteren Klärungsbedarf sahen. Das Thema wird nun am Mittwoch, 14. Oktober, erneut beraten.

Die Verwaltung bleibt allerdings bei ihrem Beschlussvorschlag: Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu. Das Gebäude füge sich in die vorhandene Umgebungsbebauung ein. Den Fachleuten zufolge liegt die Gesamthöhe der umstehenden Gebäude zwischen 10,15 Meter (Gerstmayrstraße 4) und 13,02 Meter (geplanter Neubau an der Gerstmayrstraße 2). Das jetzige Gebäude der VR-Bank ist 13,25 Meter hoch. Der geplante Neubau soll bis zu 55 Zentimeter höher werden. Das ist aus Sicht der Verwaltung städtebaulich vertretbar.

Das sagt der Vorstand der VR-Bank Neu-Ulm zu der Angelegenheit

Die VR-Bank Neu-Ulm sei auf mehrere Änderungswünsche der Stadt eingegangen und habe die Planungen entsprechend angepasst, sagte Vorstandsmitglied Steffen Fromm gegenüber unserer Redaktion. So sei zunächst ein Flachdach geplant gewesen, nun werde ein Satteldach gebaut. Das hintere Gebäude werde zudem niedriger als zunächst vorgesehen. Alle Abstandsflächen würden eingehalten. Der Bau der Tiefgarage sei der Wunsch der Stadt gewesen. „Wir sind der Meinung, dass wir mit diesem Kompromiss die nachbarschaftlichen Interessen vollumfänglich erfüllen.“

Die Geschäftsstelle der VR-Bank in Burlafingen soll erhalten bleiben

Die Pläne von vor zwei, drei Jahren habe die Bank vor allem deshalb geändert, weil der Hauptmieter, ein Steuerberater, gekündigt habe und eine weitere gewerbliche Nutzung nicht möglich sei. Zudem seien die Räume der Filiale, die noch aus Raiffeisenbank-Zeiten stammt, veraltet. Deswegen habe man entschieden, auch das vordere Haus abzureißen und das Grundstück neu zu bebauen. Zur Zukunft der VR-Bank-Filiale sagte Fromm: „Wir haben uns ganz klar für den Erhalt einer Geschäftsstelle in Burlafingen ausgesprochen. Wir werden an diesem Standort weiterhin alle Service- und Beratungsleistungen anbieten.“ Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2021, Fertigstellung im Herbst 2022.

