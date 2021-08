Pfaffenhofen

16:44 Uhr

Käufer stellen Pläne vor: Das wird aus der Äußeren Taverne in Pfaffenhofen

Die neuen Besitzer der "Äußeren Taverne" in Pfaffenhofen wollen nach 15 Jahren Leerstand wieder Leben einkehren lassen.

Plus Nach 15 Jahren Leerstand hat die "Äußere Taverne" neue Besitzer. Die stellen jetzt ihre Pläne vor. Sie wollen in Pfaffenhofen ein "Signal" aussenden.

Von Michael Kroha

Sie wollen langfristig denken, dem Ort einen "Impuls" geben und sehen sich nicht einfach nur als "Investoren": Dass die "Äußere Taverne" in Pfaffenhofen nach 15 Jahren Leerstand neu verkauft ist, hatten der frühere Besitzer Peter Pfistermeister und auch Bürgermeister Sebastian Sparwasser bereits auf Nachfrage bestätigt. Wer jedoch der neue Eigentümer der ehemaligen Gastwirtschaft an der Hauptstraße ist, daraus wurde ein Geheimnis gemacht, das im Ort aber schon die Runde machte. Nun gehen die Käufer an die Öffentlichkeit und geben ihre Pläne bekannt.

