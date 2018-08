28.08.2018

Afrikanische Kinder spielen jetzt in Illerberger Trikots

Der Sportverein SSV Illerberg/Thal spendet Trikots und Trainingsbälle an ein Waisenhaus in Sambia.

Ausrangierte Trikots und alte Bälle können einen enormen Wert haben. Diese Erfahrung haben Fußballer des SSV Illerberg/Thal gemacht. Sie spendeten Kleidung und Sportgeräte nach Afrika – und bereiteten damit Kindern in einem Waisenhaus große Freude. Hilfsprojekte gibt es in der Region mehrere, eines davon ist die Schule von Sylvia Rohrhitsch aus Bellenberg (Lesen Sie dazu: Der große Traum vom Schulabschluss ).

Die Illerbergerin Ramona Seruset half vergangenes Jahr vier Wochen lang im Kwathu Children’s Home, einem Waisenhaus in Livingstone in Sambia. „Ich wollte schon immer so etwas machen“, sagt die 28-Jährige. Über Freunde sei der Kontakt zustande gekommen. Die gebürtige Augsburgerin Jeanette Phiri leitet das Waisenhaus zusammen mit ihrem Mann seit 2005. Sambia zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.

Die Kinder in Afrika haben zu wenige Fußbälle

In dem Waisenhaus werden Kinder zwischen zwei und 17 Jahren betreut. Ramona Seruset lernte und spielte mit ihnen oder brachte sie zur Schule. „Viele der Jungs sind große Fußballfans“, erzählt sie. Immer montags trafen sich Kinder aus dem Ort, um gemeinsam zu kicken. „Aber den meisten fehlte ein Trikot oder gar ein T-Shirt, das Waisenhaus selbst hatte nur wenige Fußbälle.“ Als Seruset wieder in Deutschland war, beschloss sie, etwas für die Kinder zu tun. Hilfe fand sie bei den Spielern des SSV Illerberg/Thal. Diese sammelten alte Trikots und Bälle und verschickten sie nach Sambia.

„Wir unterstützen so ein Projekt gerne“, sagt Thomas Hefler, Leiter der Fußballabteilung. Schon vor 15 Jahren haben Mitglieder Trikots und Bälle gesammelt und nach Togo geschickt. Das Dankeschön aus Sambia kam in Form eines Fotos. Kinder in weiß-roten Trikots halten Schilder: „Thank you SSV Illerberg/Thal“. (az)

