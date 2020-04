vor 3 Min.

Aggressive Umweltsünder gehen auf Familienvater los

An der Wertstoffinsel in der Steubenstraße in Neu-Ulm ist es am Montag gegen 18.15 Uhr zu einem heftigen Streit gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-Jähriger mit sich mit seiner Familie in seinem Auto unterwegs, als er beobachtete, wie drei Männer verbotenerweise einen Grill an der Wertstoffinsel in der Neu-Ulmer Steubenstraße entsorgen wollten. Er stellte sie daraufhin aus dem Auto heraus zur Rede. Die drei Männer reagierten äußerst aggressiv: Sie schlugen mehrmals gegen die Scheibe des Autos und versuchten die Fahrertür zu öffnen. Währenddessen filmten sie den 40-Jährigen und fuhren mit ihrem eigenen Wagen so nah an das Auto des 40-Jährigen heran, dass dieser mit seiner Familie nicht mehr wegfahren konnte.

Die drei aggressiven Männer konnten nur wenige Minuten nach der Tat ermittelt und zur Rede gestellt werden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. (az)

