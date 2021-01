vor 18 Min.

Aggressiver Maskenverweigerer filmt Polizei im Einsatz: Handy beschlagnahmt

In Neu-Ulm filmt ein Mann die Polizei während des Einsatzes. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Beschlagnahmung des Mobiltelefons an.

Ein 33-Jähriger will in einem Laden in Neu-Ulm keine Maske tragen, an der Kasse lässt er seine Ware nicht scannen. Als die Polizei eintrifft, wird er aggressiv.

Ein 33 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch geweigert, in einem Lebensmittelgeschäft in Neu-Ulm eine Maske zu tragen. Angestellte und Sicherheitspersonal griffen ein. Als die Polizei dann eintraf, verhielt sich der Mann aggressiv. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Der 33-Jährige betrat nach Angaben der Polizei um 18.40 Uhr das Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße ohne die erforderliche Mund- und Nasenbedeckung. Im Laden wurde er von zwei Angestellten angesprochen und aufgefordert einen Mundschutz zu tragen. Dieser Aufforderung kam er aber laut Polizei nicht nach.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Kunde wird aufgehalten

An der Kasse übergab er der Kassiererin den passenden Geldbetrag für seinen Einkauf und verließ danach mit der Ware das Geschäft, ohne dass die Ware jedoch von der Kassiererin abgescannt werden konnte. Aus diesem Grund wurde er vom Sicherheitsdienst und einer Angestellten des Geschäftes aufgehalten. Hierbei kam es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung.

Bei Eintreffen der Polizeistreife verweigerte der aggressive Mann nach Polizeiangaben auch weiterhin das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Da er gegenüber den Beamten seinen Namen nicht angeben wollte, wurde er zur Feststellung seiner Identität zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Dort konnte seine Identität dann festgestellt werden.

Mann kann in Deutschland keinen Wohnsitz vorweisen

Während des gesamten Einsatzes wurden die Beamten von dem Mann mit dessen Mobiltelefon gefilmt. Da der 33-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, ordnete der diensthabende Staatsanwalt die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und die Beschlagnahme seines Mobiltelefons an. Er wurde wegen „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“, sowie Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz und Infektionsschutzmaßnahmengesetz angezeigt. (az)

