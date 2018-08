10.08.2018

Akrobaten und Clowns

Zirkus Mendes tritt bei Inhofer auf

Der Zirkus Mendes tritt in den Ferien bei Möbel Inhofer in Senden auf. Bis Samstag, 8. September, stehen jeden Tag vier Vorstellungen auf dem Programm. Die Artisten und Akrobaten führen darin Kunststücke im Jonglieren oder Hula Hoop vor.

Mit dabei ist Clown Tonito Alexis, der mit der Goldmedaille in der Nachwuchskategorie beim Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet wurde. Der Zirkus befindet sich in der fünften Etage des „Mega in“, Vorstellungen sind von Montag bis Samstag um 11, 13, 15.30 und 17.30 Uhr. In dem Möbelhaus wird über die Sommerferien zudem ein historischer Jahrmarkt im Kinderland aufgebaut. Dort gibt es eine Schiffschaukel, ein Karussell sowie Hau den Lukas. Zudem ist die Ausstellung „Musée sur Rones“ mit historischen Zirkus-Wagen aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu sehen.

Im Kinderland können Interessierte zum Thema „Dschungel-Abenteuer“ bunte Stiftehalter und Tiere aus Karton basteln. Das Ferienprogramm ist kostenlos. (az)

