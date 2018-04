vor 32 Min.

Aktion der Imker: Neue Nahrung für die Bienen

An drei Standorten im Landkreis hat der Imker-Kreisverband mit freiwilligen örtlichen Helfern Musterpflanzungen für die „Durchwachsene Sylphie“ angelegt, unter anderem am Rand des Pfaffenhofener Ortsteils Roth.

Imker pflanzen an drei Orten im Landkreis Neu-Ulm eine Alternative zum Mais – und sind zuversichtlich.

Von Willi Baur

Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Was einst der chinesische Philosoph Konfuzius als Mutmacher für schwierige Unterfangen verbreitet hat, gilt auch für den Kreisverband der Imker.

Mit drei Musterpflanzungen in Osterberg, Illertissen und Pfaffenhofen sind die Bienenzüchter jetzt in ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Die Durchwachsene Sylphie, in der Botanik als Silphium perfoliatum bekannt, soll längerfristig eine Alternative zum Mais als Lieferanten für Biomasse bieten. Zum Vorteil vieler Insekten, vor allem und speziell der Honigbienen. Denn im Gegensatz zu den Mais-Monokulturen bietet der von Juni bis September blühende Korbblütler viel Nahrung für die Bienenvölker und erfordert zudem mehreren Quellen zufolge schon ab dem zweiten Anbaujahr keinen Einsatz von Herbiziden mehr.

„Mit den Musterpflanzungen wollen wir auf das Problem aufmerksam machen und insbesondere Landwirte und Betreiber von Biogasanlagen für diese Pflanze als hoch interessante Alternative zum Mais gewinnen“, sagt Walter Burger aus Weißenhorn, der Vorsitzende des Imkerkreisverbandes Neu-Ulm.

Gemeinsam mit Kollegen und freiwilligen Helfern vor Ort hat er jetzt erste Musterflächen angelegt. Vorausgegangen war Anfang des Jahres eine breit gestreute Umfrage bei den Kommunen des Landkreises. „Wir haben daraufhin einige Angebote erhalten“, berichtet Burger, allerdings sei darunter „viel Grünland“ gewesen. Das habe man natürlich nicht umbrechen wollen, betont der Naturfreund, „vermutlich hätten wir dazu ohnehin keine Genehmigung erhalten“.

Für den Start der Aktion verblieben seien deshalb zunächst eine private Fläche in Osterberg mit dem Vorteil einer benachbarten Biogasanlage, ein städtisches Grundstück am Illertissener Bienenweg und ein kleines Areal am Ortsrand von Roth. Der Markt Pfaffenhofen stellte es den Imkern zur Verfügung.

Rund 260 Pflanzen pflanzten die freiwilligen Helfer mit maschineller Unterstützung ein. Die Setzlinge stammen von einer Gärtnerei im oberschwäbischen Erolzheim. „Zu recht günstigen Konditionen“, freut sich Burger, dem die Finanzierung des Projekts nicht allzu viel Kopfzerbrechen bereitet. Auch weil Kreis und Landesverband wohl Zuschüsse signalisiert haben.

Und die Gartenbauer machen ebenfalls gerne mit. Die Durchwachsene Sylphie erfreue sich einer lebhaften und wachsenden Nachfrage, beobachtet Andreas Pfänder. Er und Josef Vogel haben an der Pflanzaktion mitgewirkt. Zusammen mit einem weiteren Kollegen ziehen sie in ihrem Betrieb die Setzlinge aus sorgfältig behandeltem Saatgut.

Sehr begrüßt der Imker-Chef zudem das ehrenamtliche Engagement örtlicher Helfer, auch in Pfaffenhofen. „Das ist wichtig, weil sie sich dann weiter mit der Pflanzung identifizieren.“ Beim Wässern der Anlage etwa. Wohl wird der „Sylphie“ eine hohe Anpassungsfähigkeit selbst an trockene Standorte zugeschrieben. „Aber bei längeren Trockenperioden wird schon ab und zu Gießen erforderlich.“

Offen ist Burger zufolge noch die spätere Verwendung der Ernte. „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie sich die Pflanzen entwickeln“, erklärt der Initiator. Nächster Schritt sei jetzt die Bestückung der Demonstrationsfläche mit einer Informationstafel. „Nicht zuletzt deswegen ist der Standort an der Staatsstraße sehr vorteilhaft.“

Themen Folgen