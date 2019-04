Aktionstag "Ohne Auto - mobil": Stadt und Land kostenlos erkunden

Plus Der Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ findet erstmals im Frühjahr statt: an diesem Samstag. Vom neuen Termin versprechen sich die Macher viel. Was geboten ist.

Seit fast 20 Jahren sind Fahrten mit Bus, Bahn und Straßenbahn in der Region an einem Aktionstag im September kostenlos. Jetzt haben die Veranstalter ihren Terminkalender auf den Kopf gestellt: Der Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ findet bereits im Frühling statt, genauer gesagt am Samstag, 4. Mai. Denn das Angebot soll Lust auf Ausflüge ohne Auto machen. „Das zu bewerben ist am Ende der Ausflugssaison nicht so passend“, sagt Markus Zimmermann, der Pressesprecher der Donau-Iller Nahverkehrsverbund-GmbH (Ding). Die Macher setzen darauf, dass mehr Leute nicht nur am Aktionstag auf die Öffentlichen umsteigen. Deswegen haben sie auch eine Landkarte der Region erstellt. Sie zeigt Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, die mit Bus und Bahn erreichbar sind.

Zwischen Samstag, 0 Uhr morgens, und Betriebsschluss – also Sonntag, 4.30 Uhr – sind alle Fahrten gratis, auch Fahrräder dürfen ohne Ausgleich mitgenommen werden. Ausgeschlossen ist nur der Fernverkehr, also die IC-Züge zwischen Ulm und Biberach. Dafür gehören historische Fahrten zum Programm: Zwischen Ulm und Munderkingen verkehrt ein Roter Schienenbus aus dem Jahr 1959.

Aktionstag "Ohne Auto - mobil" im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm

Knapp 50000 Euro kommen durch die Einnahmeausfälle zusammen, die Kosten teilen sich die Landkreise Neu-Ulm, Alb-Donau und Heidenheim, die Stadt Ulm und den Verkehrsunternehmen. Auch die Fernwärme Ulm steuert als Sponsor einen Teil bei. Bisher fiel der Aktionstag mit der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm zusammen. Die wird weiterhin am dritten Samstag im September steigen. Damit auch dann auswärtige Besucher das vielfältige Angebot nutzen können, bastelt Ding noch an einem passenden Kombi-Ticket.

Der Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ kam in den vergangenen Jahren bestens an. So viel sich die Macher auch vom neuen Termin versprechen, so schwer fiel ihnen deshalb die Abkehr vom etablierten dritten Septembersamstag. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Fahrgäste in diesem Jahr etwas zurückgehe, weil viele den September-Termin im Kopf hätten, fürchtet Ding-Sprecher Zimmermann. „Ohne Auto – mobil“ hat seinen Ursprung in einem europaweiten Aktionstag, daher rührt auch das bislang gewohnte Datum.

Ob an dem Tag wirklich weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind, lasse sich kaum messen, sagt Petra Schmitz, Leiterin des Ulmer Agenda-Büros und Mitorganisatorin. „Wir spüren jedenfalls deutlich, dass viel mehr Leute Bus und Bahn fahren“, berichtet sie. Es seien zuletzt immer etwa eineinhalb mal so viele Passagiere unterwegs gewesen wie an üblichen Samstagen, ergänzt Ding-Sprecher Zimmermann.

Ein „Schaufenster für die Region“ ist der Aktionstag schon immer, in diesem Jahr hat sich ein besonderer Schwerpunkt herauskristallisiert: Sieben Vorzeige-Gärten sind Teil des Programms, darunter der Kreismustergarten in Weißenhorn, der Botanische Garten in Ulm, aber auch historische Gärten im oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach und der private bienenfreundliche Garten Hortus Verdandi am Stadtrand von Ulm. Wer sich für Bienen interessiert, profitiert vom neuen Termin des Aktionstags. Denn beim Tag der offenen Tür am Lehrbienenstand wird mehr zu sehen sein als bei den bisherigen Veranstaltungen im September.

Nahverkehrsbund Ding macht viele Angebote

Im Landkreis zählen eine Führung durch das Kloster Roggenburg, eine Mitmach-Führung für Familien auf den Spuren der Römerzeit in Kellmünz und eine Kinderführung durch das Müllheizkraftwerk in Weißenhorn zu den Höhepunkten. Letztere ist auch Teil eines weiteren Schwerpunkts: Nachhaltigkeit. Das Lokale Agenda-Büro Ulm ist mit einem Info-Stand am Schuhhausplatz hinter dem Münster vertreten und bietet eine neu konzipierte nachhaltige Stadtführung an. Unter dem Titel „Wandel(n) in Ulm“ zeigt Roswitha McLeod aktuelle Projekte und historische Beispiele für Nachhaltigkeit in der Stadt.

In Ulm steigen am gleichen Tag zwei weitere große Veranstaltungen: Der Kleinbrauermarkt am südlichen Münsterplatz, der schon am Freitagnachmittag beginnt und bis Sonntag läuft, und das Internationale Fest rund ums Rathaus.

Zum Programm gehören auch etliche Aktionen auf der Alb und in Oberschwaben. Ding-Sprecher Zimmermann ist sich sicher, dass gerade diese Angebote Besucher aus dem Kreis Neu-Ulm anlocken: „Die Weißenhorner fahren nach Münsingen, die Münsinger fahren nach Weißenhorn“, sagt er. Dass höre und lese er auch in Rückmeldungen. Viele Teilnehmer berichteten von Fahrten, die sie ohne den Aktionstag nicht unternommen hätten.

