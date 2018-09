vor 47 Min.

Aktionstag der Feuerwehr für Jugendliche

Wullenstetter suchen Nachwuchs

Wullenstetten Sich ehrenamtlich engagieren, um damit anderen zu helfen: Das machen Mitglieder der Feuerwehren in der Region. Die Feuerwehr Wullenstetten veranstaltet am Samstag, 29. September, einen großen Jugendfeuerwehraktionstag. Damit will die Wehr Nachwuchs gewinnen. Es gibt viel Programm rund um das Feuerwehrgerätehaus in der Zedernstraße 10, das die Jugendlichen animieren soll, sich bei der Feuerwehr zu engagieren.

Unter anderem wird eine Live-Rettung vorgeführt, außerdem zeigen die Feuerwehrler, wie man einen Fettbrand und ein sich plötzlich ausbreitendes Feuer löscht. Der Aktionstag wird um 14 Uhr von Bürgermeister Raphael Bögge eröffnet und geht bis 18 Uhr.

Aktive Jugendliche aus der Wullenstetter Wehr zeigen ihr Können in einer Einsatzübung und erzählen über ihr Engagement. Wer sich anmeldet, wird zu Hause von einem Feuerwehrfahrzeug abgeholt. Interessierte Jugendliche können aber auch spontan vorbeikommen. Für die Jugendlichen und ihre Eltern gibt es Essen und Getränke. (az)

