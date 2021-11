Einbruch Öpfingen: Mutmaßliche Täter bei Zoll-Kontrolle auf A8 gefasst

Aus einer Firma in Öpfingen werden Werkzeuge gestohlen. Bei einer Zoll-Kontrolle auf der A8 können nun die mutmaßlichen Täter gefasst werden.

Nach einem Einbruch in eine Firma in Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) sind nun die mutmaßlichen Täter gefasst. Sie sitzen laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm auch schon in Haft.

Der Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben von Sonntag auf Montag. Unbekannte Täter gelangten dort in eine Lagerhalle. In der Halle befanden sich Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die nahmen die Einbrecher mit und flüchteten unerkannt.

Männer bei Zoll-Kontrolle auf A8-Parkplatz vorläufig festgenommen

Am Montag kontrollierte der Zoll in den frühen Morgenstunden einen Toyota mit französischer Zulassung auf einem A8-Parkplatz bei Gruibingen. In diesem saßen drei in Frankreich wohnhafte Männer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. In dem Auto befanden sich auch zahlreiche Werkzeuge.

Weitergehende Ermittlungen der Polizei hätten dann ergeben, dass ein Großteil der Werkzeuge aus dem Einbruch in Öpfingen stammten. Die Polizei nahm die drei Männer vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen die drei Männer. Die zuständige Haftrichterin erließ die Haftbefehle. Die drei Männer befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (AZ)