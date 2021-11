Gefälschter PCR-Test fliegt bei Vereins-Treffen auf: Verantwortlicher ruft die Polizei

Ein Mann will an einem Vereinstreffen im Alb-Donau-Kreis teilnehmen - ist aber weder geimpft noch genesen. Sein mutmaßlich gefälschter PCR-Test aber fliegt auf.

Mit mutmaßlich gefälschtem PCR-Test wollte nach Polizeiangaben ein Mann an einem Vereinstreffen teilnehmen. Der Verantwortliche erkannte jedoch die mutmaßliche Fälschung und rief die Polizei, die nun ermittelt. Das Strafmaß für einen solchen Verstoß hat es in sich.

Demnach sei der 55-Jährige am Mittwochabend zu dem Treffen seines Vereins in einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis gegangen. Die Mitglieder würden regelmäßig zusammenkommen, heißt es. Aktuell sei dafür aber ein Nachweis gemäß der derzeitig gültigen 3G plus-Regelung mitzubringen.

Gefälschter PCR-Test aus dem Internet heruntergeladen

Der Mann sei jedoch weder geimpft noch genesen, so die Erkenntnisse der Polizei. Er müsste somit einen negativen PCR-Test vorzeigen. Diesen hatte er aber offenbar nicht. Deshalb soll er sich ein unechtes Zertifikat aus dem Internet heruntergeladen haben, so die Polizei über ihre aktuellen Ermittlungen.

Das Zertifikat sollte seinen negativen Test bestätigen. Der 55-Jährige soll es beim Verantwortlichen vorgezeigt haben. Der erkannte die mutmaßliche Fälschung aber und verständigte die Polizei.

Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Infektionsschutzgesetz sieht für einen solchen Verstoß eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe vor.

Die Polizei warnt: Falsche Test-Bescheinigungen sind kein Kavaliersdelikt

Im Zuge dieses Vorfalls warnt die Polizei: Falsche Test-Bescheinigungen und Impf-Zertifikate beim Einlass vorzuzeigen sei kein Kavaliersdelikt. Die Täter würden so bewusst Andere täuschen und würden sie der erhöhten Gefahr einer Infektion aussetzen. Besonders bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen könnten sie weitere Personen anstecken, so die Polizei.

Die Fälscher würden verantwortungslos handeln und Menschen in Gefahr bringen. Angesichts der aktuellen Situation müssten sich alle an die erforderlichen Vorgaben halten, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das Infektionsschutzgesetz stelle deshalb Verstöße unter Strafe.

Im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung komme einer flächendeckenden Überwachung der erlassenen Verordnungen und Gesetze eine besondere Bedeutung zu, so die Polizei. Deshalb nimmt auch das Ulmer Präsidium die Überwachung der Corona-Verordnung im öffentlichen Raum ernst, heißt es. (AZ)