Illegaler Welpenhandel: Zoll entdeckt sechs kranke Hunde in serbischem Transporter

Das Veterinäramt des Alb-Donau-Kreises beschlagnahmt die Tiere, sie werden nun im Tierheim Ulm versorgt. Wie groß das Problem mit illegalem Handel ist.

Der Ulmer Zoll hat einen Minivan aus Serbien aufgehalten, mit dem sechs Hundewelpen in sehr schlechtem Allgemeinzustand illegal nach Deutschland gebracht worden sind. Die Tiere werden nun im Tierheim Ulm medizinisch behandelt und versorgt. Der illegale Welpenhandel hat nach Angaben des Landratsamts Alb-Donau-Kreis in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen und wurde durch die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt.

Die Steigerung der Fallzahlen zeigt sich nach Angaben einer Kreissprecherin auch in der Arbeit des Fachdienstes Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten, der am vergangenen Samstag vom Zoll erneut zu einem Einsatz hinzugezogen wurde. Die Zollbeamtinnen und -beamten hatten auf der A8 einen Minivan aus Serbien gestoppt, der sechs Hundewelpen in zu engen Boxen transportierte. Der Kleintransporter wurde an der Ausfahrt Dornstadt von der Autobahn abgeleitet und dann kontrolliert.

Illegaler Tierhandel: Zoll hält Transporter mit kranken Welpen auf

Dabei kamen Unklarheiten hinsichtlich der tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Rahmenbedingungen auf. Der Zoll schaltete die Amtsveterinärinnen und -veterinäre des Alb-Donau-Kreises ein. Schon während der ersten Begutachtung bemerkten die Fachleute einen sehr schlechten Allgemeinzustand der Tiere, zudem stellten sie eine Reihe von gesundheitlichen Beeinträchtigungen fest. Die weiteren Untersuchungen ergaben außerdem falsche Angaben in den Impfpässen sowie mehrere Verstöße im Hinblick auf das Mindestalter. Es beträgt 15 Wochen bei EU-internen Transporten und sieben Monate bei Importen von Hunden aus einem sogenannten für Tollwut nicht gelisteten Drittland wie Serbien. Einige Welpen waren eindeutig wesentlich jünger, heißt es.

Das Veterinäramt beschlagnahmte die Tiere und brachte sie ins Tierheim Ulm, wo sie in Quarantäne medizinisch versorgt werden. Erst nach der vollständigen Genesung und einem Nachweis der Tollwutfreiheit entscheidet sich, was mit den Hunden geschieht. Die Veterinärbehörde unternimmt rechtliche Schritte gegen den Tierhalter, auch die Einleitung eines Strafverfahrens wird geprüft.

Hunde oder Katzen kaufen: Landratsamt gibt Ratschläge

Nach derzeitigen Erkenntnissen stammen vier der Welpen aus Polen. Zusammen mit zwei weiteren Hunden aus Serbien sollten sie in die Niederlande transportiert und schließlich von dort in die USA ausgeflogen werden. Der Fall zeigt deutlich die professionellen Strukturen und die globalen Dimensionen des illegalen Welpenhandels, folgert die Sprecherin der Kreisverwaltung. Für die Welpen bedeuteten die langen Transporte großes Leid. Aber auch für Käuferinnen und Käufer habe der Erwerb solcher illegal gehandelten Tiere oft negative Erfahrungen zur Folge. Die Hunde, die in der Regel viel zu früh von ihren Müttern getrennt würden, seien oft schwächlich und krank. Die Folgekosten durch tierärztliche Behandlungen überstiegen schnell die Ersparnis, die sich im Vergleich zu einem Kauf bei seriösen Züchterinnen und Züchtern durch die etwas günstigeren Anschaffungspreise ergibt. Zudem könne der rechtswidrige Erwerb solcher Tiere auch rechtliche Konsequenzen für die neuen Besitzerinnen und Besitzer mit sich bringen.

Lesen Sie dazu auch

Der Fachdienst Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten des Alb-Donau-Kreises rät deshalb dringend davon ab, Hunde oder Katzen im Internet von fragwürdigen Tierschutzorganisationen oder Einzelpersonen zu kaufen. Beim Kauf eines Hundewelpen sollte unbedingt auf die seriöse Herkunft des Tieres geachtet werden. Dies ist am ehesten gegeben, wenn Tiere von einer registrierten Züchterin oder einem Züchter gekauft werden. Für Hunde- oder Katzenwelpen müsse ein EU-Heimtierausweis vorliegen, das Tier müsse mindestens 15 Wochen alt und nachweislich gegen Tollwut geimpft sein. Müdigkeit, Trägheit, Körperkälte oder verminderter Spieltrieb können auf eine Erkrankung hinweisen. Im Zweifel sollte man einen Tierarzt aufsuchen. (AZ)