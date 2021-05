vor 28 Min.

Aldi baut neue Filiale in Burlafingen: Das plant der Discounter

Die Aldi-Filiale in Burlafingen soll nächstes Jahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Plus Der Discounter Aldi reißt seine Filiale im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ab und ersetzt sie durch einen Neubau. Der soll deutlich größer werden.

Von Michael Ruddigkeit

Aldi plant einen Neubau an der Adenauerstraße in Burlafingen. Die alte Filiale wird abgerissen und durch ein größeres Gebäude ersetzt. Am Mittwoch befasst sich der Ferienausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats mit dem Vorhaben.

