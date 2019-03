13:15 Uhr

Aldi und Feneberg sind bereit für neue Kunden

Da geht’s lang: Die Beschriftung an den Wänden der neuen Aldi-Filiale zeigt Kunden, wo sie welche Produkte finden. Der Markt in Weißenhorn ist die 68. Filiale im Geschäftsgebiet der Aldi Süd-Gesellschaft mit Hauptsitz in Altenstadt.

Am Donnerstag eröffnen die neuen Supermärkte in Weißenhorn. Vorab gewährten die Verantwortlichen einigen Gästen auch Blicke hinter die Kulissen.

Von Jens Noll

Es kommt wohl nur äußerst selten vor, dass in Aldi-Filialen die Sektkorken knallen. In Weißenhorn war am Mittwochabend sehr häufig ein lautes Ploppen zu hören. Kein Wunder: Die Verantwortlichen des Discounters haben allen Grund zum Feiern. Schließlich öffnet am heutigen Donnerstag ihre neue Filiale in Weißenhorn, ebenso wie der benachbarte Feneberg-Supermarkt. „Es war ein langer Weg“, sagte Meike Hauser, Leiterin Filialentwicklung bei Aldi Süd in Altenstadt, bei einem Stehempfang, zu dem zahlreiche Gäste gekommen waren. Neben Vertretern der Kommunalpolitik durften unter anderem auch Nachbarn und die früheren Eigentümer des Grundstücks, die Familie Walser, vorab einen Blick in die beiden Supermärkte werfen.

Schon vor fast 20 Jahren wollte Aldi nach Weißenhorn

Hausers Aussage war fast schon eine Untertreibung angesichts des ewigen Gezerres um das Bauprojekt auf der Hasenwiese. Schon vor nahezu zwei Jahrzehnten versuchte Aldi, in Weißenhorn Fuß zu fassen. 2002 erhielt der Discounter noch eine Abfuhr: Der Stadtrat stimmte damals gegen eine Ansiedlung in Hegelhofen. Einige Jahre später rückte die Hasenwiese als Alternativ-Standort in den Blick, Feneberg kam als Partner ins Gespräch. Was darauf folgte, ist hinlänglich bekannt: Anwohner wehrten sich gegen das unter Federführung von Aldi geplante Vorhaben, vor allem weil sie mehr Verkehr befürchteten. Es gab ein Bürgerbegehren gegen das Projekt. Dieses scheiterte allerdings, weil sich 2012 eine klare Mehrheit der Wähler für die Pläne aussprach. Anwohner klagten, es gab einige Gerichtsurteile. Doch Aldi hatte eine Baugenehmigung, blieb hartnäckig – und setzte das Projekt schließlich in die Tat um.

Jetzt sind die Regale fein säuberlich bestückt, die Frischware wurde gestern Abend noch während des Empfangs angeliefert und die Kunden können kommen. Es sei immer wieder schön, eine neue Filiale zu eröffnen, sagte Tanja Schwendtner, Geschäftsführerin von Aldi in Altenstadt. Auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Discounter 1750 Artikel, wie Eike Jähnert, Leiter Verkauf, bei einem Rundgang durch die hell gestaltete Filiale sagte. Er konnte den Gästen auch Bereiche zeigen, die der Supermarkt-Kunde normalerweise nicht zu sehen bekommt: die Tiefkühl-Zelle hinter dem Backshop etwa oder den Raum hinter den Leergut-Automaten, wo sich künftig im Laufe eines Tages vier Säcke mit jeweils 20 bis 30 Kilogramm Flaschen und Dosen füllen dürften. Zwölf Mitarbeiter werden übrigens in der Filiale tätig sein.

42 Bilder So sehen die neuen Filialen von Aldi Süd und Feneberg aus Bild: Alexander Kaya

An die 20 Angestellte sind es in der benachbarten, etwas kleineren Feneberg-Filiale. Dort führte der Chef persönlich die Besucher durch den 760 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Christof und Hannes Feneberg leiten das Familienunternehmen aus dem Allgäu in dritter Generation. „Wir haben hier eine vollkommen neue Generation von Feneberg-Markt geschaffen“, sagte Christof Feneberg. Dazu zähle ein neues Farbkonzept, dass die Aufmerksamkeit bewusst auf die Produkte in den Regalen lenkt. Im Gegensatz zum Discounter nebenan ist Feneberg ein Vollsortimenter. Das heißt: Die Auswahl ist weitaus größer. Bis zu 8000 Artikel werden angeboten, also gut viermal so viel wie bei Aldi.

Der Chef selbst führt durch den Feneberg-Markt

Der Geschäftsführer betonte, dass die beiden Supermärkte sich nicht gegenseitig Kunden wegnehmen, sondern sich ergänzen und deshalb bewusst die Partnerschaft gesucht hätten: „Der Aldi-Kunde ist Feneberg-Kunde und der Feneberg-Kunde ist Aldi-Kunde.“ Beim Gang durch den Laden wird deutlich, wo die Unterschiede liegen. Feneberg führt zum Beispiel mehr Frische-Produkte, es gibt eine Fleisch-, Wurst- und Käsetheke. Hinzu kommt eine große Auswahl an regionalen Produkten. So arbeitet das Familienunternehmen nach eigenen Angaben mit 600 regionalen Erzeugern zusammen. Brot und Gebäck kommen aus dem hauseigenen Produktionsbetrieb in Durach bei Kempten, Fleisch und Wurst aus der hauseigenen Metzgerei in Kempten. Die Produkte der Eigenmarken würden seit Jahren ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt, betonte Feneberg.

Wie schon im alten Markt an der Kammerlanderstraße können Kunden im neuen Feneberg übrigens auch Briefe und Pakete verschicken. Die Postfiliale ist mit umgezogen.

