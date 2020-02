26.02.2020

Alkohol verschafft der Polizei an Fasching viel Arbeit

Was Beamte des Ulmer Präsidiums auf 130 närrischen Veranstaltungen alles zu tun haben

Knapp 130 der vielen Fasnetsveranstaltungen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm wurden von der Polizei begleitet. Dabei registrierte die Polizei insgesamt eine hohe Zahl an Verstößen.

32 auffällig betrunkene Jugendliche gingen der Polizei ins Netz. Zwei davon mussten sogar in einem Krankenhaus behandelt werden.

53 Gewaltdelikte registrierte die Polizei, davon 46 unter Alkoholeinfluss. Bei diesen Gewaltdelikten handelt es sich um Körperverletzungen, in einem Fall richtete sich die Gewalt gegen Polizeibeamte. In 20 Fällen nahm die Polizei Beteiligte von Auseinandersetzungen in Gewahrsam. Daneben sprachen die Beamten 67 Platzverweise aus. Schon vorab waren durch die Kommunen 16 Platzverweise gegen Personen ausgesprochen worden, die in den Vorjahren negativ aufgefallen waren. Sie durften die Fasnetsveranstaltungen nicht besuchen. In vier Fällen ermittelt die Polizei, weil die Beamten beleidigt wurden. In einem Fall wurde ein Streifenwagen beschädigt.

In den vergangenen drei Wochen registrierte die Polizei zwölf Verkehrsunfälle aufgrund Alkoholgenuss. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Weitere Verkehrsunfälle habe die Polizei durch ihre Kontrollen verhindert, denn sie stellte bei den Alkoholkontrollen insgesamt 92 Betrunkene am Steuer fest. Bei 39 davon lag das Ergebnis des Alkoholtests über 1,1 Promille. Auch 48 Fahrer unter dem Einfluss von Drogen zog die Polizei aus dem Verkehr.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung wurde die Polizei am Sonntag zum Faschingsball in Rammingen gerufen. Ein 19-Jähriger wurde gegen 18 Uhr von anderen Festbesuchern in ein Gebüsch gestoßen, getreten und geschlagen. Erst als er den Tätern sein Geld aushändigte, flüchteten sie. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt die Angreifer. Während die Egginger Fasnet ohne Störungen verlief, musste die Polizei in Dietenheim einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen. Er hatte sich zuvor aggressiv aufgeführt. Eine 15-Jährige musste unter dem Verdacht einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus.

Daneben mussten die Beamten des Ulmer Polizeipräsidiums mehr als 30 Mal einschreiten, weil Jugendliche unerlaubt Alkoholika oder Zigaretten bei sich hatten. Auch eine Körperverletzung registrierte die Polizei: Eine 28-Jährige soll eine 19-Jährige ins Gesicht geschlagen haben. (az)

