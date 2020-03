07:14 Uhr

Alle Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Neu-Ulm - samt Landrat und Kreistag

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 finden Sie für den Landkreis Neu-Ulm in diesem Artikel - mit Wahlergebnissen der Landrat-, Kreistag- und Bürgermeister-Wahlen.

Im Landkreis Neu-Ulm stehen am 15. März bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern viele Entscheidungen an: Es werden zum einen der Landrat und der Kreistag gewählt. Zum anderen entscheiden die Menschen in ihren Kommunen über Gemeinderat oder Stadtrat und über Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Hier haben wir alle Ergebnisse für Sie gebündelt.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Kreis Neu-Ulm: Landrat und Kreistag

Ab 18 Uhr werden am 15. März die Stimmen ausgezählt. Die meisten Entscheidungen werden noch am selben Tag bekannt. Vor allem beim Kreistag könnte es aber sein, dass sich die Auszählung bis zum Folgetag zieht. Immer wenn es neue Wahlergebnisse gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wenn bei der Landrat-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm: Alle Kandidaten

Der Kreistag umfasst im Landkreis Neu-Ulm 70 Sitze, die durch die Kommunalwahl neu besetzt werden. Außerdem wird der Landrat gewählt. Diese Kandidaten treten zur Landratswahl 2020 an:

Thorsten Freudenberger ( CSU /JU)

( /JU) Ludwig Ott (Grüne)

(Grüne) Susanna Oberdorfer-Bögel ( Freie Wähler / FW )

Bürgermeister, OB, Stadtrat oder Gemeinderat: Alle Wahlergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Neu-Ulm

In den meisten Kommunen werden am 15. März Bürgermeister oder Oberbürgermeister gewählt, in allen Gemeinderat oder Stadtrat. Auch diese Ergebnisse finden Sie bei uns. Folgen Sie einfach den Links, um die Wahlergebnisse für den jeweiligen Ort zu bekommen:

