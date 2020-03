vor 18 Min.

Alles dreht sich um Körperkunst

Tattoos, Pole Dance, Kreativität – die Tattoo-Messe hat die Besucher nach Vöhringen gelockt

Von Anna Schmid

Die Tattoo-Maschine sirrt. Der Tätowierer legt die Vorlage für das Motiv neben das Bein seiner Kundin und setzt die Maschine behutsam über dem Knöchel an. Die 22-jährige Stefanie Berchtold zuckt nicht, als die Nadel unter ihre Haut sticht. Von zarten Blüten über Schriftzüge bis zu großflächigen Totenköpfen: Die „Tattoo-Convention“ findet bereits zum dritten Mal in Vöhringen statt. Rund 90 Aussteller bieten den Besuchern im Wolfgang-Eychmüller-Haus Einblicke in ihre Arbeit, spontane Tätowier-Termine und kreative Handwerkskunst. Motive in unterschiedlichen Stilen, in klaren Linien oder weicher Skizzierung, detailreiche Tierköpfe, Comic-Figuren, die Auswahl ist groß. Stefanie Berchtold hat sich für zwei kleine Katzenpfoten entschieden. „Ich liebe meine zwei Katzen einfach“, sagt die 22-Jährige und lacht verlegen.

Die Tattoo-Artists, wie Tätowierer genannt werden, haben zum Teil lange Anfahrtswege. Sie kommen aus Bulgarien, Rumänien, Italien, Russland und bringen internationales Flair nach Vöhringen. Es herrscht Trubel in der größten Halle, aus den Lautsprechern dringt Rockmusik. Besucher schieben sich an den Auslagen der Tätowierer vorbei, vergleichen Muster, blättern in Beispielmotiven. An den meisten Ständen sirren Tattoo-Maschinen. Viele Gäste beobachten, wie sich die Motive langsam auf der Haut entfalten.

Arafat, der Moderator der Messe und bekannter, langjähriger Körperkünstler mit mehreren Tattoo-Studios, schwirrt durch die Menge. Er fällt auf. In seinem Gesicht ranken sich dunkle Ornamente, verschlungene Linien ersetzen eine Augenbraue. Sein offenes Lächeln bringt die Tattoos in Bewegung. „Mein erstes Tattoo war das hier“, sagt er und schiebt den Ärmel hoch. Auf der Innenseite seines Handgelenks, umgeben von großen Motiven: ein kleiner Engel. Doch das bedeutendste Tattoo ist ein anderes. „Die größte Bedeutung hat die Tätowierung in meinem Gesicht, das ist ein Ta Moko.“ Das sei die traditionelle Körperkunst der Maori aus Neuseeland und beschreibe den sozialen Status innerhalb einer Familie. „Alle waren schockiert, als ich es mir vor 30 Jahren stechen habe lassen. Aber für mich hat es sich gut angefühlt, heimelig.“

Emilio „Lio“ Arduini macht zwei Stände weiter eine Pause. Der gebürtige Italiener ist ein Tattoo-Künstler aus Illertissen. Über seine Fingerknöchel zieht sich schwarzer Stacheldraht, in seinem Nacken prangt eine Pistole. „Die Motive sehen gut aus, aber haben keine Bedeutung“, sagt Arduini. „Aber das Tattoo von meinem neugeborenen Sohn“, erklärt er und deutet an seinen Oberarm, „das ist mir am wichtigsten. So habe ich ihn immer bei mir.“

Nicht immer jedoch sind die Bedeutung oder die Ästhetik eines Motivs ausschlaggebend für einen Tattoowunsch. Der 29-Jährige erlebt immer wieder, dass Kunden mit völlig absurden Vorschlägen an ihn herantreten. „Heute wollte sich jemand eine Rolex-Uhr von mir tätowieren lassen“, erzählt er. „Das hätte ich nie gemacht!“ Das schlimmste Motiv, das er in seinem Leben gestochen habe, sei das Logo des „Bierkönigs“ gewesen, einer bekannten Disco auf Mallorca. „Das war riesig und in Farbe, mit der Schinkenstraße dazu“, sagt er und schüttelt lachend den Kopf. Im Nachhinein habe er es bereut, dem Kunden nicht davon abgeraten zu haben. Ob der Rolex-Fan sein Tattoo an anderer Stelle trotzdem bekommt? „Mit Sicherheit“, sagt Arduini und schmunzelt.

