06.08.2018

Alles klar in Dornstadt

Das Programm ist komplett

Nur noch zehn Tage dauert es bis zum Lieblings-Open-Air vieler Musikfans aus dem Raum Ulm: Von Donnerstag, 16., bis Samstag, 18. August, findet am Lerchenberg bei Dornstadt das 26. Obstwiesenfestival statt. Und kurz vor dem Start haben die Organisatoren dem Programm noch ein paar Bands hinzugefügt. Neu im Angebot sind das Garagenrock-Trio Dives aus Wie, die kanadischen Hip-Hopper The Lytics, die belgische Indie-Pop-Band Pale Grey und ein gemeinsamer Auftritt des regionalen Folk-Pop-Darlings Liffey Looms mit Singer-Songwriter Philip Bölter. Auch der Film, der am Donnerstagabend auf der Obstwiese läuft, steht mittlerweile fest: Es ist die Komödie „Happy Burnout“ mit Wotan Wilke Möhring.

Die echten Stars beim OWF sind freilich schon länger bekannt: Ganz oben auf dem Plakat steht Tocotronic die vielleicht einflussreichste deutschsprachige (Rock-)Band der vergangenen 25 Jahre. Sie spielen in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht. Das Programm am Freitagabend führen die Berliner Pop-Senkrechtstarter Von Wegen Lisbeth an (Auftritt: 22.15 Uhr).

Wie jedes Jahr gilt beim ehrenamtlich organisierten Obstwiesenfestival: Der Eintritt ist frei. (mgo)

