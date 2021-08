Betrunkener greift in Allmendingen Ersthelfer mit Schnapsflasche an

Ein 30-Jähriger will einem hilflosen Betrunkenen helfen, da nähern sich zwei weitere Männer. Einer geht auf den Helfer los - und muss selbst ins Krankenhaus.

Ein 30-jährige Mann bemerkte einen anderen Mann hilflos und betrunken in der Hauptstraße von Allmendingen (Alb-Donau-Kreis). Er verständigte den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Aus Richtung der Bahnhofstraße näherten sich zwei weitere Angetrunkene.

Es kam zu Pöbeleien und schließlich griff ein 26-Jähriger den Helfer an. Er versuchte, den 30-Jährigen mit einer Schnapsflasche zu schlagen. Der Helfer setzte sich zur Wehr und gab dem Angreifer einen kräftigen Schups. Dieser verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Dabei zerplatzte die Flasche und der Angreifer schnitt sich in die Hand. Die Verletzung war so tief, dass sie in einer Klinik versorgt werden musste. Ein Alko-Test ergab beim Angreifer einen Wert nahe zwei Promille. (AZ)