vor 22 Min.

Als Neu-Ulm in Schutt und Asche lag

Eine Ausstellung in der Stadtbücherei zeigt die Folgen der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg

Die Stadt Neu-Ulm wurde bei Luftangriffen der alliierten Streitkräfte am 1. und vor allem am 4. März 1945 fast vollständig zerstört. Zwei Drittel der damaligen Stadt lagen nach den verheerenden Angriffswellen aus der Luft in Schutt und Asche. In diesem Jahr jährt sich eines der traurigsten Kapitel der Stadtgeschichte zum 75. Mal. Die Stadt Neu-Ulm hat anlässlich des Jahrestags die Ausstellung „Ende // Anfang: Neu-Ulm 1945“ konzipiert und ein umfangreiches Begleitprogramm erarbeitet.

Die Angriffe am 4. März 1945 dauerten eine Stunde, von 10.02 bis 11.04 Uhr. Anschließend war nichts mehr, wie es war, und Neu-Ulm war kaum mehr wiederzuerkennen. 43 Prozent der Wohnhäuser, 86 Prozent der gewerblichen Wohnhäuser und ganze Straßenzüge waren zerstört. Die Brücken über die Donau und somit die Verbindung zwischen Neu-Ulm und Ulm wurden durch die deutsche Wehrmacht infolge der Luftangriffe gesprengt. 169 Männer und 125 Frauen verloren während der Bombardierung ihr Leben. Insgesamt waren 757 Neu-Ulmer in den Kriegswirren gefallen oder als vermisst gemeldet worden. Häuser wurden evakuiert, 9590 Menschen in das Umland gebracht. Am Ende lebten nur noch 4000 Menschen in Neu-Ulm. Vor Kriegsbeginn waren es noch rund 14000. Neu-Ulm gehörte zu den am stärksten zerstörten Städten in Bayern.

Die Ausstellung „Ende // Anfang: Neu-Ulm 1945“ dokumentiert die Schreckenstage der damaligen Zeit. „Kriege tragen grausame Fratzen. Die Ausstellung, die das Neu-Ulmer Stadtarchiv konzipiert hat, dokumentiert diese Fratzen auf eindrückliche Art und Weise. Sie zeigt die Wucht der Zerstörung, Ruinen, Leid und auch die anfängliche Hoffnungslosigkeit der Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer“, sagt Oberbürgermeister Gerold Noerenberg.

Die Ausstellung umfasst rund 130 Fotografien, die in der Stadtbücherei und an den Fenstern des Erdgeschosses am LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz zu sehen sind. Offiziell eröffnet wird sie am Montag, 2. März, um 18 Uhr. Sie läuft bis Sonntag, 29. März. Der Eintritt ist frei. Für alle Interessierten bietet das Stadtarchiv am Dienstag, 3. März, und Dienstag, 17. März, um jeweils 16 Uhr Führungen durch die Ausstellung an.

Neben der Ausstellung hat das Stadtarchiv Neu-Ulm zum Gedenktag anlässlich der Bombardierung Neu-Ulms vor 75 Jahren ein umfangreiches Rahmenprogramm erstellt:

Am Sonntag, 1. März, in Sankt Johann Baptist. Beginn um 18 Uhr.

Unter dem Motto „Seltsam verschachtelt – Kriegszerstörung heute noch ablesbar“ zeigen Larissa Ramscheid und Peter Liptau vom Stadtarchiv am Freitag, 13. März, und Freitag, 27. März, einige Zeugnisse der vergangenen Zeit. Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr am Eingang der Stadtbücherei (Heiner-Metzger-Platz).

Peter Liptau spricht am Donnerstag, 5. März, in der Putte (Brückenstraße 2) über „Von Zerstörung und Wiederaufbau eines Gebäudes“. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Im Kindermuseum sind am Samstag, 7. März, und Samstag, 21. März, Workshops für Familien mit Kindern geplant. Überschrieben sind sie mit: „Not macht erfinderisch: Wohnen und Leben im und nach dem Krieg“. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an kindermuseum@neu-ulm.de möglich.

Um „Lebenserinnerungen 1945“ geht es am Donnerstag, 12. März, und Donnerstag, 26. März, um 18 Uhr in der Stadtbücherei. (az)

