Als Nonne verkleideter Mann schlägt in Tankstelle zu

Durch einen Faustschlag ins Gesicht wurde am frühen Sonntagmorgen ein 18-Jähriger in Weißenhorn verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Gruppen in Weißenhorn in Streit geraten. Einer der Beteiligten wurde handgreiflich - und flüchtete.

Im Fasching ist vieles möglich. Da können sogar Nonnen gewalttätig werden, wie ein Vorfall in Weißenhorn zeigt. Dort sind in einer Tankstelle am frühen Sonntagmorgen zwei Gruppen miteinander in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einer der Beteiligten nach Polizeiangaben handgreiflich: Der unbekannte Täter schlug einem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend flüchtete er.

Bisherige Ermittlungen der Polizeiinspektion Weißenhorn ergaben, dass der Mann zuvor auf einer Faschingsfeier war und vermutlich ein Nonnenkostüm trug. Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung. (az)