06.12.2018

Als der Nikolaus fürs kühle Bier zuständig war

Die Verbindungen von Ulm zum traditionellen Geschenkebringer sind vielfältig – und sehr vage

Von Dagmar Hub

Die Nikolauskapelle, erbaut im 12. Jahrhundert im staufischen Ulm, ist die älteste unter den existierenden Kirchen Ulms. Nach der Reformation wurde das profanisierte Kirchlein genutzt, um Kohlen zu lagern, um Wäsche aufzuhängen, und als Sand- und Kalkstadel. Es überstand alle Beschädigungen, auch schwere Schäden durch die Bombenangriffe vom 17. Dezember 1944 und vom 4. März 1945. Ulms ältester Sakralbau hatte danach kein Dach mehr, was die gotischen Fresken sehr leiden ließ. Das katholische Dekanat Ehingen-Ulm veranstaltet in der 1978 bis 1981 sanierten Kirche und im angeschlossenen Steinhaus, das im 13. Jahrhundert erbaut wurde, aktuell eine 18-teilige Reihe unter dem Titel „Theologie und Spiritualität in der Ulmer Nikolauskapelle“. Am 8. Dezember, zwei Tage nach dem Nikolaus-Tag, gibt es innerhalb dieser Reihe eine öffentliche Führung in der Kapelle mit anschließendem Bier-Konvent zu Ehren des heiligen Nikolaus und aller Brauer-Heiligen in den Drei Kannen.

Was hat Nikolaus – im vierten Jahrhundert Bischof des antiken Myra, der wohl an Konzil von Nicäa teilnahm und um dessen Leben sich zahlreiche Legenden ranken – mit Bier zu tun? Dekanatsreferent Wolfgang Steffel zitiert aus einem Lied über die „Bier-Patrone“: „Sankt Nikolaus, der fromme Greis, bringt manchmal schon das erste Eis. Das holt der kluge Brauer ein. Es könnte leicht das letzte sein.“ Für die Kühlung des Gerstensaftes also war der Heilige zuständig. In der Nikolauskapelle wurden auch andere Bierbrauer-Patrone verehrt, weiß Wolfgang Steffel: Laurentius, der die Brauer vor den Flammen der Braukessel schützen sollte, und Martin, von dem ein launiger Vers sagt, er habe gern Bier getrunken und es ebenso verteilt wie seinen Mantel.

Eine Kirche quasi für Bierheilige war der romanische Bau dennoch natürlich nie: Zum einen wurden andere Brauer-Heilige wie Augustinus und vor allem Arnulf von Metz – der im frühen siebten Jahrhundert erkannte, dass das abgekochte Wasser des Bieres das Risiko verringerte, wegen verschmutzten Wassers zu erkranken, und der posthum noch ein „Bierwunder“ vollbracht haben soll – wohl nie verehrt. Zum einen war Nikolaus im 12. Jahrhundert ein „Modeheiliger“, zum anderen war im Mittelalter die Donau ab Ulm schiffbar, die Schiffslände lag unweit der Kapelle. Von Ulm aus wurden viele Güter – darunter Gewebe, Spielkarten, Hostien und Schnecken – stromabwärts transportiert, und Nikolaus wurde auch als Patron der Schiffsleute und der Kaufleute verehrt.

Der Hauptaltar der Kirche war dem heiligen Nikolaus geweiht, weiß Wolfgang Steffel. Und auch wenn die Restaurierung der stark beschädigten Fresken vor 40 Jahren wegen des schlechten Zustands der Malerei die Fantasie der Restauratoren benötigte, so ist dennoch im Chorraum noch deutlich eine Darstellung der wohl bekanntesten Nikolaus-Legende zu erkennen: Der Bischof habe drei Töchter eines Mannes, der kein Geld für eine Mitgift hatte, vor dem Verkauft werden bewahrt, indem er ihnen nachts drei Kugeln aus Gold brachte, erzählt diese Legende. Wer’s genau wissen will: Die zur Stauferzeit erbaute Nikolauskirche wurde 1222 erstmals urkundlich erwähnt, als der kaiserliche Notar Marquard sie an Kloster Salem verschenkte. Der erste Ulmer Stadtchronist Felix Fabri schrieb über die Nikolauskapelle, sie habe sehr starke Mauern und eiserne Türen und habe „den Mönchen als Schatzkammer gedient“. Fabri meinte damit wohl die Mönche des Klosters Reichenau, denen die Kirche bis 1446 gehörte, ehe sie an die Stadt Ulm und 1497 an das Kloster Ochsenhausen ging, das spätgotische Umbaumaßnahmen vornahm.

Die öffentliche Führung in der Nikolaus-Kapelle am 8. Dezember beginnt um 15 Uhr. Zum Bierkonvent in den „Drei Kannen“ um 17 Uhr ist eine Anmeldung im katholischen Dekanat (Telefon 0731/9206010) erforderlich. Ein Nachtgebet um 20 Uhr in der Nikolauskapelle beendet den Abend.

