Als die Amerikaner Neu-Ulm verließen: Theater Luftschloss sucht Zeitzeugen

Eine dieser Geschichten, die Hanna Pelikan sammelt, klingt fast schon hollywoodreif. Oder zumindest wie aus einem Werbeclip für das Land der Freiheit und für das Getränk zum amerikanischen "Way of Life": Neu-Ulm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach solchen Erinnerungen sucht nun das Theater Luftschloss.

Feierliche Bilder aus vergangenen Tagen: Ein US-Soldat trägt bei einer Zeremonie in Neu-Ulm die US-Flagge. Foto: Horst Hörger

Ein kleiner Junge hört es lärmen und knattern vor der Tür und als er einen Blick hinaus wagt - steht da ein Panzer. Ein US-Soldat, in Uniform, schreitet auf den Jungen zu. Und er drückt ihm eine Coca-Cola in die Hand. Die erste seines Lebens. So schwappt der Geschmack der Neuen Welt nach Schwaben. Heute, Jahrzehnte später, erzählt der Junge diese Episode aus seinem Leben. Er vertraut sie dem Theater Luftschloss an. Hanna Pelikan und Saskia Hinze leiten das mobile Kinder- und Jugend-Theater - und sie suchen gerade nach solchen bunten, persönlichen, vielfältigen Geschichten. Sie wollen ein Theaterstück auf die Beine stellen, mit biografischen Schnipseln aus der langen Zeit, in der US-Soldaten in Neu-Ulm stationiert waren.

Das Neu-Ulmer Theater Luftschloss sucht nach Zeitzeugen

1951 gründeten die Amerikaner in Neu-Ulm und Ulm eine Garnison. Vier Jahrzehnte später, am 26. Juli 1991, verließ der letzte amerikanische Soldat, der hier seinen Dienst leistete, die Stadt. Viele von ihnen gingen als gute Freunde, vertraute Gesichter, als Menschen, die das Leben in dieser Stadt mit geprägt haben. Das Theater Luftschloss möchte dieses Kapitel der Neu-Ulmer Geschichte nun in ein Theaterstück fassen. "In Kooperation mit der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm arbeiten wir an einem besonderen Projekt zum Jahrestag des Abzugs", erklärt Hanna Pelikan. "Dafür sind wir auf der Suche nach Zeugen dieser Zeit."

Gesucht sind ehemalige amerikanische Soldaten, aber auch Neu-Ulmer und Neu-Ulmerinnen, die von ihren Erinnerungen erzählen möchten. Die Interviews, die dabei entstehen, filmt eine Kamera mit - und diese Videos sollen Teil eines Theaterstücks werden. Hanna Pelikan möchte die Zeitzeugen ermuntern: Ob lange, spannende Geschichten oder auch nur kleine, lustige Anekdoten - jeder Beitrag ist gefragt. Auf diesem Stoff von Erinnerung wird das Stück aufbauen, das im Juli seine Premiere feiern wird.

Das Truppenkino „Dietrich Theater“ wurde 1953 errichtet – und ist auch heute noch ein Kino. Foto: Horst Hörger

Wer hat die Zeit mit den US-Soldaten in Neu-Ulm miterlebt?

Mit dieser Aktion möchte das Theater Luftschloss wieder einmal eine Brücke schlagen zwischen den Generationen. Die Darsteller im Stück werden Jugendliche sein, junge Menschen sollen diese Zeit ein bisschen nachempfinden können. 30 Jahre liegt der Abzug zurück, aber die Spuren sind noch lebendig, sicht- und lesbar, an Orten, in Namen. Zum Beispiel im Wiley-Club, in dem US-Offiziere ein und aus gingen, oder im "Dietrich Theater" - einem ehemaligen Truppen-Kino. Manch ein Soldat blieb auch in Neu-Ulm und begann hier ein neues Leben.

Wer seine Geschichte oder Anekdote beitragen möchte, kann sich bis Ende April per E-Mail an brieftaube@theater-luftschloss.de wenden. Weitere Informationen unter www.theater-luftschloss.de

